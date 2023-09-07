"Зарабатывают по 300 тысяч в месяц". Томенко осмотрел успешные предприятия Бийска

Губернатор Алтайского края отметил, что экономика наукограда показывает хорошие результаты

07 сентября 2023, 13:00, ИА Амител





















































































































































































Виктор Томенко в Бийске / Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с полпредом президента в СФО Анатолием Серышевым посетил Бийск и осмотрел успешные местные предприятия – льняную компанию, завод по производству пожарных рукавов, завод "Бийскхлебопродукт".

Томенко отметил, что многое в городе еще в этом сезоне будет сделано – и в рамках дорожных работ, и по доведению до ума объектов по комфортной городской среде.

"Мы удовлетворены подходом к тому, как в этом году в Бийске были организованы работы. Важно вовлечение самих жителей в голосование, в определение того, что надо сделать. Это очень хорошо. Мне отрадно, что в этом году по дворам уже вся работа закончена, так и должно быть", – подчеркнул глава региона.

Губернатор указал, что экономика Бийска показывает хорошие результаты – растет налоговая база, в том числе фонд оплаты труда, из которого формируются местные бюджеты.

В частности, как отметил директор Бийской льняной компании Лев Каленов, для предприятия закупили технику во Франции и Бельгии. Благодаря этому некоторые рабочие в сезон смогли получить по 300 тысяч рублей в месяц, а за год заработать больше миллиона рублей.

"Будем увеличивать расходную часть бюджета. Всем муниципалитетам найдется место, и Бийску в том числе, чтобы решать острые вопросы. Бийчанам желаю почувствовать результаты качественным управлением города", – отметил Томенко.

Также глава региона подчеркнул, что в Бийске за несколько лет благоустроили 383 общественные территории, одну из которых он осмотрел во время визита в город.