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"Зарабатывают по 300 тысяч в месяц". Томенко осмотрел успешные предприятия Бийска

Губернатор Алтайского края отметил, что экономика наукограда показывает хорошие результаты

07 сентября 2023, 13:00, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с полпредом президента в СФО Анатолием Серышевым посетил Бийск и осмотрел успешные местные предприятия – льняную компанию, завод по производству пожарных рукавов, завод "Бийскхлебопродукт".

Томенко отметил, что многое в городе еще в этом сезоне будет сделано – и в рамках дорожных работ, и по доведению до ума объектов по комфортной городской среде.

"Мы удовлетворены подходом к тому, как в этом году в Бийске были организованы работы. Важно вовлечение самих жителей в голосование, в определение того, что надо сделать. Это очень хорошо. Мне отрадно, что в этом году по дворам уже вся работа закончена, так и должно быть", – подчеркнул глава региона.

Губернатор указал, что экономика Бийска показывает хорошие результаты – растет налоговая база, в том числе фонд оплаты труда, из которого формируются местные бюджеты.

В частности, как отметил директор Бийской льняной компании Лев Каленов, для предприятия закупили технику во Франции и Бельгии. Благодаря этому некоторые рабочие в сезон смогли получить по 300 тысяч рублей в месяц, а за год заработать больше миллиона рублей.

"Будем увеличивать расходную часть бюджета. Всем муниципалитетам найдется место, и Бийску в том числе, чтобы решать острые вопросы. Бийчанам желаю почувствовать результаты качественным управлением города", – отметил Томенко.

Также глава региона подчеркнул, что в Бийске за несколько лет благоустроили 383 общественные территории, одну из которых он осмотрел во время визита в город.

Фото: Антон Червяков

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НОВОСТИЭкономика
Бийск Виктор Томенко

Комментарии 22

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Гость

13:19:22 07-09-2023

"как отметил директор Бийской льняной компании Лев Каленов... некоторые рабочие в сезон смогли получить по 300 тысяч рублей в месяц, а за год заработать больше миллиона рублей...." --------//---------//------- Смотрим открытие данные 2022 г. АО "Бийская Льняная Компания". Выручка 360 млн руб. (в 2021 была 377 млн.), чистая прибыль 25 млн. руб. (в 2021 г. было 70 млн.). Штат: 226 чел. (минус 38 чел.). Средняя зарплата 16 тыс. руб. (была ранее 15 тыс.). Некоторые вакансии на сегодня: механик по ремонту транспорта - от 30 тыс. руб., водитель автомобиля на КамАЗ с кат.Е - от 25 тыс. руб., бетонщик - от 25 тыс. руб., оператор поточной линии по выработке волокна - от 25 тыс. руб. P.S. Кажется директор несколько оптимистично преподносит ситуацию...

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Гость

13:23:38 07-09-2023

Гость (13:19:22 07-09-2023) "как отметил директор Бийской льняной компании Лев Каленов..... Некоторые - это как раз директор Позор такой власти

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Гость

14:58:40 07-09-2023

Гость (13:19:22 07-09-2023) "как отметил директор Бийской льняной компании Лев Каленов..... Против фактов не попрешь. А врать это русская традиция такая. С самого верха идет.

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Гость

16:28:46 07-09-2023

Гость (13:19:22 07-09-2023) "как отметил директор Бийской льняной компании Лев Каленов..... Видимо, в порядке ошибся, лишний нолик добавил, 30 т.р. реально)))

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Коноплев Р. К.

14:41:42 08-09-2023

Гость (13:19:22 07-09-2023) "как отметил директор Бийской льняной компании Лев Каленов..... Балабол... Он и в Африке балабол...

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Гость

21:47:07 08-09-2023

Гость (13:19:22 07-09-2023) "как отметил директор Бийской льняной компании Лев Каленов..... Однако он не имел ввиду водителя КАМАЗа , бетонщика и оператора линии ,а "кого-то другого"

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Гость

13:23:12 07-09-2023

очень много седых дедков. он там что с ветеранами производства тусил?

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Гость

13:38:06 07-09-2023

Гость (13:23:12 07-09-2023) очень много седых дедков. он там что с ветеранами производст... а ты без седины и без завода? Тогда чо с тобой тусить клевым губернаторам, ты в песочнице туси)))

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ВВП

13:34:06 07-09-2023

Гость (13:19:22 07-09-2023) "как отметил директор Бийской льняной компании Лев Каленов..... У нас сейчас главное пиар, подать себя, а не правду рассказывать, тем более скоро выборы)))

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Гость

13:41:04 07-09-2023

А они вообще в курсе что столько получают?!

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Гость

13:53:58 07-09-2023

Получается Виктору с его опытом проще за 300 тысяч там работать, чем губернатором надрываться

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Гость

14:04:35 07-09-2023

О, больше чем контрактники. Тогда они не пойдут

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Гость

14:14:19 07-09-2023

Все так радужно, что читать дальше не захотелось.

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Гость

16:19:29 07-09-2023

Не ну а че, есть чем гордится!? Только пусчай на камеру покажут, расчетные листки и самое главное выписку по банковской карте где в графе "приход" указана "зарплата-300000р." Вот это пиар ход бы получился! А на словах и я могу сказать, что с Лениным вчера лично общался))))).

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s-shibin@yandex.ru

18:50:35 07-09-2023

Его слова да Богу в Уши...зачем болтать !

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Александр

20:35:15 07-09-2023

Некоторые и в сезон. Везёт же людям.

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Гость

15:38:10 08-09-2023

Коноплев Р. К. (14:41:42 08-09-2023) Балабол... Он и в Африке балабол... ... Это в точку балабол

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Гость

16:05:36 08-09-2023

Ха. Как будто этот деятель первый затирает про высокие зарплаты. Из каждого утюга несётся песня про сладкую жизнь и как всё развивается, хорошеет и вообще просто в сказке живём. В сказке, да не в той.

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Татьяна

16:53:20 08-09-2023

Очень жаль,что Томенко не прошелся по второму км от мария-ра до интерната,где ежедневно ходят учащиеся и преподаватели мимо помойки и по бездорожью

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Гость

17:31:39 08-09-2023

Как противно слушать и читать всё враньё, зашибись как хорошо мы живём. По дорогам не проехать, даже в центре, кочка на кочке. Вода отвратительная, фильтры меняем не через 6 месяцев, а через два. Цены на всё охренелые, особенно на лекарство, и так далее.

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Алтай

21:54:06 08-09-2023

У нас власть , что выше Томенко ' походу ' только заголовки читает , на остальное времени нет.

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Вячеслав

10:09:03 09-09-2023

По 300тысяч получают на уборке льна и то некоторые, по работают по 24 часа в сутки. А со слов директора зарплату повысили в два раза, стали получать около 35 тысяч. Нашёл чем гордится наверное считает, что это большие деньги.

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