16 электричек и два поезда задержали в Алтайском крае из-за непогоды

На некоторых станциях из-за отсутствия электричества не продают билеты

19 ноября 2023, 14:42, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В РЖД рассказали подробности об остановке движения поездов и электричек в Алтайском крае. Повреждение электросети, которое привело к этому, произошло на станции Алтайская.

Всего из-за аварии в пути остановились 16 электричек и два поезда. От Развилки до станции Среднесибирская нельзя купить билеты, в кассах также нет электричества. Билеты пассажиры могут купить уже после посадки.

Представители РЖД извинились за неудобства и отметили, что делают все для скорейшего ввода поездов в график.

Получить информацию можно в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Также работает горячая линия АО "Алтай-Пригород": 8 (3852) 29-21-68, 8(961) 994-45-12.