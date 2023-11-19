Разрушенные дома и закрытые трассы. Фото последствий жуткого урагана в Алтайском крае

Такого шторма в крае не было уже очень давно

19 ноября 2023, 14:15, ИА Амител

Ураган 19 ноября / Фото: amic.ru, "Инцидент Барнаул", "Лисица о лесе", "Барнаул 22"

В ночь на 19 ноября настоящий ураган накрыл Алтайский край. Ветер сносит крыши, рекламные баннеры, скамейки, обрывает электропровода, а деревья просто вырывает с корнями. Жители все утро делятся жуткими кадрами последствий урагана.

Как сообщает мэрия Барнаула, на данный момент зарегистрировано более 70 происшествий, около 30 из которых устранены. Восстановлено электроснабжение поселков Затон, Бельмесево, Благодатное, Плодопитомник, Сибирская Долина, Спутник, микрорайон ВРЗ. Восстановление электроснабжения продолжается.

Аэропорт Барнаула не принимает самолеты. Жителей края просят быть осторожными и оставаться сегодня дома. Как рассказал начальник управления ГОЧС по Барнаулу Владимир Драчев, ветер начнет стихать к вечеру.

Ведем трансляцию, что сейчас происходит в крае и Барнауле, у нас в Telegram-канале.