16-этажный дом со спортплощадкой на крыше построят возле элеватора в Барнауле
Эскизный проект на градостроительном совете утвердили еще два года назад, но саму стройку разрешили только сейчас
10 июля 2023, 07:21, ИА Амител
Барнаульская компания "Т-Строй" построит 16-этажное здание с эксплуатируемой кровлей возле элеватора, на улице Никитина. Эскизный проект на градостроительном совете утвердили еще два года назад, но саму стройку разрешили только сейчас.
На участке под номером 10 построят "свечку" с одним подъездом на 195 квартир, сообщает "Толк". Большинство из них будут однокомнатными, от 21 квадратного метра. Первый этаж отдадут под офисные помещения, а на подземном этаже построят парковку для 24 машин. На кровле будет спортивная площадка, а во дворе появится детская игровая заона.
На данный момент застройщик согласовывает проектное финансирование. Кроме того, компания изменила земельный участок — для дома докупили соседнюю землю в 10 соток. Там разместят дополнительную парковку. Часть территории уже обнесли забором и освободили от ветхого жилья, а другая еще занята домами.
Отметим, что презентуя проект на градсовете застройщик предложил концепцию развития квартала между улицами Никитина, Промышленной, Анатолия и переулком Некрасова. Разработчики предлагали построить несколько 16-этажек, магазины, стадион, рощу и другие объекты, а старые постройки в этом районе органично вписать в общий облик. Однако проект планировки несколько раз менялся и до сих пор не утвержден.
08:24:41 10-07-2023
"Разработчики предлагали построить несколько 16-этажек, магазины, стадион, рощу и другие объекты, а старые постройки в этом районе органично вписать в общий облик. Однако проект планировки несколько раз менялся и до сих пор не утвержден." Т.е. из проекта выпал стадион и роща. К концу стройки и спортплощадку с крыши "смоет",дополнительную парковку...
09:20:16 10-07-2023
Очередная халтура для поднятия бабла! Уродство очередное.
10:30:50 10-07-2023
Странно, около элеватора раньше была оползневая зона, не разрешалось новое строительство. Куда то эта зона делась? Или деньги решают все?
12:45:50 10-07-2023
Общага?
14:08:43 10-07-2023
Спортплощадка на крыше- это круто. Правда, за мячиком далеко бежать, если укатится...
14:33:17 10-07-2023
Ну меня прям гордость распирает изнутри - такое достижение в строительстве для Барнаула.
15:51:35 10-07-2023
А все ль помнят, какие красивые планы рисовали нам про застройку в квадрате Папанинцев - Партизанская - Ядринцева - Челюскинцев? А тут прохожу мимо и узнаю, что вдоль Челюскинцев сносят пару-тройку домов с краю якобы для строительства магазина. Где гордые и красивые рисунки с жилыми домами, школами, детскими садами? Челюскинцев остро нуждается в расширении, но если вдоль неё понаставить лавок (и при этом никакого подъезда или стоянки!), то про это можно будет забыть, и нынешние пробки вырастут раз в два как минимум. Кто же втихаря роет яму жителям Барнаула?
18:44:00 10-07-2023
сил уже никаких нет смотреть как уничтожают старый город этими высотками. дорогое Мироздание, сделай уже что- нибудь, пожалуйста! нового главного архитектора пришли нам, например. только адекватного. очень ннадо!