16-этажный дом со спортплощадкой на крыше построят возле элеватора в Барнауле

Эскизный проект на градостроительном совете утвердили еще два года назад, но саму стройку разрешили только сейчас

10 июля 2023, 07:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаульская компания "Т-Строй" построит 16-этажное здание с эксплуатируемой кровлей возле элеватора, на улице Никитина. Эскизный проект на градостроительном совете утвердили еще два года назад, но саму стройку разрешили только сейчас.

На участке под номером 10 построят "свечку" с одним подъездом на 195 квартир, сообщает "Толк". Большинство из них будут однокомнатными, от 21 квадратного метра. Первый этаж отдадут под офисные помещения, а на подземном этаже построят парковку для 24 машин. На кровле будет спортивная площадка, а во дворе появится детская игровая заона.

На данный момент застройщик согласовывает проектное финансирование. Кроме того, компания изменила земельный участок — для дома докупили соседнюю землю в 10 соток. Там разместят дополнительную парковку. Часть территории уже обнесли забором и освободили от ветхого жилья, а другая еще занята домами.

Отметим, что презентуя проект на градсовете застройщик предложил концепцию развития квартала между улицами Никитина, Промышленной, Анатолия и переулком Некрасова. Разработчики предлагали построить несколько 16-этажек, магазины, стадион, рощу и другие объекты, а старые постройки в этом районе органично вписать в общий облик. Однако проект планировки несколько раз менялся и до сих пор не утвержден.