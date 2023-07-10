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16-этажный дом со спортплощадкой на крыше построят возле элеватора в Барнауле

Эскизный проект на градостроительном совете утвердили еще два года назад, но саму стройку разрешили только сейчас

10 июля 2023, 07:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Барнаульская компания "Т-Строй" построит 16-этажное здание с эксплуатируемой кровлей возле элеватора, на улице Никитина. Эскизный проект на градостроительном совете утвердили еще два года назад, но саму стройку разрешили только сейчас.

На участке под номером 10 построят "свечку" с одним подъездом на 195 квартир, сообщает "Толк". Большинство из них будут однокомнатными, от 21 квадратного метра. Первый этаж отдадут под офисные помещения, а на подземном этаже построят парковку для 24 машин. На кровле будет спортивная площадка, а во дворе появится детская игровая заона.

На данный момент застройщик согласовывает проектное финансирование. Кроме того, компания изменила земельный участок — для дома докупили соседнюю землю в 10 соток. Там разместят дополнительную парковку. Часть территории уже обнесли забором и освободили от ветхого жилья, а другая еще занята домами.

Отметим, что презентуя проект на градсовете застройщик предложил концепцию развития квартала между улицами Никитина, Промышленной, Анатолия и переулком Некрасова. Разработчики предлагали построить несколько 16-этажек, магазины, стадион, рощу и другие объекты, а старые постройки в этом районе органично вписать в общий облик. Однако проект планировки несколько раз менялся и до сих пор не утвержден.

Комментарии 8

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ГадкийЯ

08:24:41 10-07-2023

"Разработчики предлагали построить несколько 16-этажек, магазины, стадион, рощу и другие объекты, а старые постройки в этом районе органично вписать в общий облик. Однако проект планировки несколько раз менялся и до сих пор не утвержден." Т.е. из проекта выпал стадион и роща. К концу стройки и спортплощадку с крыши "смоет",дополнительную парковку...

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гость

09:20:16 10-07-2023

Очередная халтура для поднятия бабла! Уродство очередное.

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Гость

10:30:50 10-07-2023

Странно, около элеватора раньше была оползневая зона, не разрешалось новое строительство. Куда то эта зона делась? Или деньги решают все?

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Гость

12:45:50 10-07-2023

Общага?

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Гость

14:08:43 10-07-2023

Спортплощадка на крыше- это круто. Правда, за мячиком далеко бежать, если укатится...

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Гость

14:33:17 10-07-2023

Ну меня прям гордость распирает изнутри - такое достижение в строительстве для Барнаула.

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Гость

15:51:35 10-07-2023

А все ль помнят, какие красивые планы рисовали нам про застройку в квадрате Папанинцев - Партизанская - Ядринцева - Челюскинцев? А тут прохожу мимо и узнаю, что вдоль Челюскинцев сносят пару-тройку домов с краю якобы для строительства магазина. Где гордые и красивые рисунки с жилыми домами, школами, детскими садами? Челюскинцев остро нуждается в расширении, но если вдоль неё понаставить лавок (и при этом никакого подъезда или стоянки!), то про это можно будет забыть, и нынешние пробки вырастут раз в два как минимум. Кто же втихаря роет яму жителям Барнаула?

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Элен без ребят

18:44:00 10-07-2023

сил уже никаких нет смотреть как уничтожают старый город этими высотками. дорогое Мироздание, сделай уже что- нибудь, пожалуйста! нового главного архитектора пришли нам, например. только адекватного. очень ннадо!

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