Проект здания не могли согласовать почти год

06 июля 2023, 09:30, ИА Амител



















Проект магазина на ул. Германа Титова, 31, в Барнауле / Фото: "Мастерская Золотова"

Небольшое трехэтажное административное здание планируют возвести на ул. Германа Титова, 31, напротив ДК Моторостроителей. Объект на этом участке рассматривали на градсовете в третий раз: у прошлых решений были проблемы как с архитектурой, так и технической частью. Новое здание отличается более выразительным внешним видом и соблюдением всех нормативов.

Угловой акцент

Строение на оживленном перекрестке впервые показали на градсовете в августе 2022 года, затем – повторно в марте 2023-го. И каждый раз у объекта менялись и дизайн, и назначение. На заседании 4 июня архитектор Владимир Золотов представил третий вариант.

"Здание торговое – специализированный магазин товаров эпизодического спроса. Первый этаж – парковка, небольшой торговый зал на 112 "квадратов", вестибюльная группа. Второй этаж торговый, третий – антресольный, административный", – отметил он.

На участок предусмотрели два въезда: с ул. Малахова и ул. Германа Титова. Часть первого этажа объекта займет парковка на восемь машино-мест. Во дворе есть загрузочная зона. При этом все деревья и кустарники, которые растут вдоль участка, при строительстве планируют сохранить. У третьего проекта здания появился акцент: угловой вход Владимир Золотов сделал более высоким.

Участок на ул. Германа Титова, 31, в Барнауле / Фото: "Мастерская Золотова"

"Фасады здания перекликаются с окружающей застройкой: светло-серые тона, шткатурка. Рядом – жилая застройка. Выполнен объезд вокруг здания со всех четырех сторон, предусмотрены тротуары, разработана подсветка", – сообщил Владимир Золотов.

Смена формы и "содержания"

Смена назначения объекта удивила комиссию. Член градсовета Евгений Носенко отметил: в предыдущем варианте на участке планировали построить "магазин, служебный гараж, автомобильную мойку, ремонт автомобилей, бытовое обслуживание, общественное питание".

"Сейчас это просто здание. Оно стало меньше не глобально, всего на метр его сделали уже. Вопрос: на первом этаже мойка или нет? Назначение более точно можно понять?" – спросил он.

Владимир Золотов объяснил, что первые два проекта разработала компания "Алтай". Авторы записали назначение объекта, как указано в видах разрешенного использования земельного участка. Однако после неудачи на градосовете в 2022-м и 2023-м годах объект перешел в "Мастерскую Золотова".

"Мы проектируем торговое здания. К товарам эпизодического спроса относятся товары не ежедневного использования. Это не продукты питания, а, например, спортивные товары, для отдыха, садовый инвентарь", – объяснил архитектор.

По мнению директора строительной компании "Алгоритм" Ксении Белоусовой, въезд на участок ул. Малахова непродуманный и сложный, а потому его нужно согласовать с мэрией. Золотов сообщил, что основной заезд на площадку предусмотрен с ул. Германа Титова, а с ул. Малахова – это спецпроезд.

"В хоздвор возможен въезд легких автомобилей типа "ГАЗелей" с ул. Малахова. Разгрузка осуществляется в ночное время. Мы разделили функции: посетители смогут заехать с ул. Германа Титова, а разгрузочная техника, которая приезжает раз в неделю или три дня, – с ул. Малахова", – отметил автор.

В итоге члены градсовета решили, что проект больше не нуждается в доработке и согласовали его.