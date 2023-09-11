16-этажный ЖК с подземным паркингом разрешили строить на Сулиме в Барнауле
Здание появится в сформированном квартале, в окружении пятиэтажных домов
11 сентября 2023, 08:30, ИА Амител
16-этажный ЖК на 225 квартир возведут на пустующем участке на ул. Сухэ-Батора, 39, в Барнауле. Проект многоэтажки прошел экспертизу и 8 сентября застройщик (компания "Алгоритм-Дом") получил положительное заключение. Эскизы ЖК представляли на градсовете еще в середине лета. Теперь девелопер может обращаться в мэрию за разрешением на строительство.
Многоэтажка на Сулиме будет состоять из двух секций, в каждой – по два лифта и одной лестничной клетке. В доме предусмотрено 225 квартир: от однокомнатных до четырехкомнатных. Всего ЖК рассчитан на проживание 443 человек.
Первые этажи отданы под помещения общественного назначения, у которых будут отдельные входы на улицу.
Под двором запроектирована подземная автостоянка на 78 машино-мест. Здесь также будут кладовые. Еще несколько десятков парковок появятся на территории ЖК.
Во дворе обустроят детские, игровые, спортивные площадки, зоны для отдыха. Также будет выполнено озеленение: высажены кустарники и многолетние деревья.
Фасад дома запроектирован в современном стиле: применены спокойные, натуральные тона.
"В отделке фасадов используются фиброцементные плиты в белых и бежевых тонах, а также бетонная плитка под кирпич в темно-графитном цвете. Входы в помещения общественного назначения выделены конструктивно и отделочными материалами – фактурой дерева светло-бежевого цвета", – сообщил архитектор компании "Архи Групп" на градсовете.
Сейчас застройщик уже готовит участок для работ: огораживает его, завозит материалы. Напомним, что площадку разыграли на торгах осенью 2022 года, где ее арендовала компания "Алгоритм". Она предложила за участок 6 млн рублей при начальных 4,78 млн.
08:32:29 11-09-2023
Бабло рулит.
08:42:30 11-09-2023
Свято место пусто не бывает )
09:43:32 11-09-2023
Еще один человечачник
09:58:47 11-09-2023
78 машиномест на 225 квартир. остальным мордобоем право на удобную парковку добывать?
12:05:20 11-09-2023
Гость (09:58:47 11-09-2023) 78 машиномест на 225 квартир. остальным мордобоем право на у... Интересно какой бездарь подписал проект...?
10:21:00 11-09-2023
Очередной канцерогенный стекловатник...
10:35:43 11-09-2023
Десятилетиями ту территорию занимала наземная стоянка автомобилей.
11:05:38 11-09-2023
я понимаю, что в теории делать жизнь автовладельцев невыносимой это подход к решению проблем пробок, что бы пересаживались на ОТ, но кто бы в городе развивал так ОТ, как дома строят.
11:26:10 11-09-2023
Гость (11:05:38 11-09-2023) я понимаю, что в теории делать жизнь автовладельцев невыноси... Ну да, ну да. Вчера, 20:30 вечера. Уехать на ОТ? Ага, щаз. 25 минут простояли, плюнули, пошли пешком, благо относительно недалеко было. Еще и на остановке фонари не горят, как специально - ближе и дальше светят, а на остановке - фиг)))
12:07:21 11-09-2023
78 машиномест на 225 квартир... Враги народа...
13:11:54 11-09-2023
78 это подземная автостоянка. Так-то еще и наземная будет.
13:12:50 11-09-2023
чиновники с ума сошли совсем...деньги уже разум полностью затуманили