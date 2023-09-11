Здание появится в сформированном квартале, в окружении пятиэтажных домов

11 сентября 2023, 08:30, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Сухэ-Батора, 39 / Источник: "Архи Групп"

16-этажный ЖК на 225 квартир возведут на пустующем участке на ул. Сухэ-Батора, 39, в Барнауле. Проект многоэтажки прошел экспертизу и 8 сентября застройщик (компания "Алгоритм-Дом") получил положительное заключение. Эскизы ЖК представляли на градсовете еще в середине лета. Теперь девелопер может обращаться в мэрию за разрешением на строительство.

Многоэтажка на Сулиме будет состоять из двух секций, в каждой – по два лифта и одной лестничной клетке. В доме предусмотрено 225 квартир: от однокомнатных до четырехкомнатных. Всего ЖК рассчитан на проживание 443 человек.

Первые этажи отданы под помещения общественного назначения, у которых будут отдельные входы на улицу.

Под двором запроектирована подземная автостоянка на 78 машино-мест. Здесь также будут кладовые. Еще несколько десятков парковок появятся на территории ЖК.

Во дворе обустроят детские, игровые, спортивные площадки, зоны для отдыха. Также будет выполнено озеленение: высажены кустарники и многолетние деревья.

Фасад дома запроектирован в современном стиле: применены спокойные, натуральные тона.

"В отделке фасадов используются фиброцементные плиты в белых и бежевых тонах, а также бетонная плитка под кирпич в темно-графитном цвете. Входы в помещения общественного назначения выделены конструктивно и отделочными материалами – фактурой дерева светло-бежевого цвета", – сообщил архитектор компании "Архи Групп" на градсовете.

Сейчас застройщик уже готовит участок для работ: огораживает его, завозит материалы. Напомним, что площадку разыграли на торгах осенью 2022 года, где ее арендовала компания "Алгоритм". Она предложила за участок 6 млн рублей при начальных 4,78 млн.