Жители квартала вынуждены ходить по стихийным неорганизованным тропам, но власти обещают это исправить

18 июля 2023, 09:15, ИА Амител















































Проект ЖК на ул. Сухэ-Батора, 39 / Фото: "Домус Плюс"

Компании "Алгоритм" разрешили строить 16-этажный дом на пересечении ул. Сухэ-Батора и Панфиловцев. Компания повторно представила на градсовете проект ЖК, откорректировав его с учетом всех замечаний. При этом во время презентации многоэтажки "всплыла" проблема отсутствия тротуаров вдоль оживленных улиц. Представители мэрии отметили, что это их ответственность и пообещали помочь в благоустройстве пешеходных связей.

Уточнить показатели

Дом на ул. Сухэ-Батора, 39, спроектировали на 225 квартир. В нем будут помещения общественного назначения и подземный паркинг. Участок застройки разыграли на торгах осенью 2022 года. Проект ЖК на площадке показали на градсовете 4 июля, но комиссия его отклонила и предписала авторам-архитекторам устранить более десяти замечаний.

На заседании 13 июля архитектор мастерской "Домус Плюс" представил откорректированный проект. Авторы включили в презентацию планы этажей дома и подземной стоянки, показали особенности рельефа, уточнили технико-экономические показатели (плотность застройки, норматив по озеленению на каждого жителя) и другие параметры.

Площадка на ул. Сухэ-Батора, 39 / Фото: "Домус Плюс"

Также авторы предоставили информацию по компенсационному озеленению – воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных.

"При невозможности выполнить компенсационное озеленение места высадки определяются профильным комитетом. В данный момент в комитет направлено обращение заказчика, а сам заказчик обязуется добросовестно выполнять все предписанные законодательством мероприятия. Решения будут отработаны после получения ответа. Дополнительно будет предусмотрена посадка в границах участка после определения объема компенсационного озеленения", – сообщил докладчик.

Представили архитекторы и информацию о необходимых местах для парковок автомобилей. По их данным, в пределах 800 метров расположено более 10 крупных гаражных комплексов. В квартале находятся и другие социально значимые объекты, услугами которых смогут пользоваться будущие жильцы, а также школы и детсады.

А вот добавлять цветовые акценты на фасад здания, как просили члены градсовета, проектировщики отказались.

"Мы сознательно не стали перегружать цветовыми акцентами торцевые фасады здания, так как весь наш архитектурный замысел заключается в сдержанности и бесконфликтности с окружающей застройкой", – отметил докладчик.

По протоптанным дорожкам

Большое внимание авторы уделили пешеходным связям на участке. По словам докладчика, сейчас вдоль ул. Панфиловцев отсутствует тротуар, а люди ходят по стихийным тропинкам вдоль зданий.

По ул. Сухэ-Батора тротуар есть на противоположной стороне от проектируемого здания, однако он узкий и не соответствует современным нормативам. Также на перекрестке ул. Панфиловцев и ул. Сухэ-Батора нет пешеходных переходов, что создает опасность для жителей, которые вынуждены перебегать дорогу.

Из проекта ЖК на ул. Сухэ-Батора, 39 / Фото: "Домус Плюс"

Чтобы решить эту проблему, архитекторы часть участка застройки отдали под пешеходные сети:

"В конце участка (по ул. Сухэ-Батора – прим. ред.) мы изменили направление тротуара и вывели его к клубу "Рельеф". По ул. Панфиловцев на своей территории мы предусмотрели тротуар вдоль фасадов здания, который выходит в створ с существующим покрытием".

Новые вопросы

Несмотря на развернутую презентацию, у комиссии вновь возникли вопросы к проекту. Так, главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников заметил, что некоторые технико-экономические параметры не дотягивают до нормативов.

"Есть показатель, который определяет возможности участка жилищного строительства, – земельная доля. Это соотношение площади участка к площади дома. По моим расчетам, на этой территории можно построить 7,9 тыс. квадратных метров [жилья], по факту – 11 тыс., что превышает потенциал участка на 40%", – объяснил он.

Неверно, по мнению Виктора Четошникова, рассчитали авторы и уровень озеленения: территории школ и детских садов не должны были учитываться. Раскритиковал главный алтайский архитектор и расположение дома, который выдвинут к проезжей части ближе, чем существующие здания. Кроме того, по мнению Четошникова, в расчет необходимых парковок не нужно было включать построенные гаражные комплексы: их уже используют жители квартала.

"311 машино-мест необходимо для дома, 127 расположены в пределах участка. Где будем размещать 184? Мы не решаем проблемы, мы усугубляем их", – сказал эксперт.

Мэрия поможет

Строительство новых тротуаров комиссия также восприняла неоднозначно. Руководитель архитектурной мастерской "Призма" Наталья Кан отметила, что часть пешеходных дорог продолжены по территории проектируемого ЖК. В будущем, заметила она, у жителей может возникнуть желание огородить свою территорию. Аналогичное мнение высказал и руководитель мастерской "Классика" Александр Деринг: то, что пешеходы будут передвигаться по парковке дома, небезопасно.

Точку в этом споре поставил первый вице-мэр Андрей Федоров. Он отметил, что мэрия готова помочь, ведь ее задача – улучшить существующую ситуацию.

"Сразу видятся два пути решения проблемы. Профили улиц нужно актуализировать, это сигнал нам как органам местного самоуправления, чтобы пересмотреть эти профили. У меня предложение отдельно собраться с органами ГИБДД, застройщиком, с комитетом по дорожному хозяйству. Мы видим, что перекресток очень сложный. Вся улица содержит много проблем и требует ответов".

В результате он предложил поддержать проект, а все возникшие вопросы решить в рабочем порядке. Так как возражений не возникло, эскизы одобрили.