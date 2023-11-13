ЖК построят на пустующем участке

13 ноября 2023, 08:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Никитина, 1 / Фото: "Структура"

В Барнауле на ул. Никитина, 1 (пересечение с ул. Промышленной), разрешили строить 16-этажный Г-образный ЖК. Его эскизы неоднократно представляли на градсовете. На последнем заседании 9 ноября, где архитектор мастерской "Структура" представил откорректированный проект, документ утвердили.

Так, авторы по рекомендации градсовета уточнили решение транспортно-пешеходных связей: они предложили сделать тротуары шириной 4,5 метра. Также проектировщики пересмотрели нормы пожарной безопасности по размещению объекта.

"Противопожарные расстояния соответствуют требованиям. Есть подъезд для пожарных автомобилей, он 6 метров в ширину. Разворотная площадка во дворе – не менее 15 на 15 метров. Выполнен план тушения пожара", – отметил докладчик.

Он добавил, что все площадки на территории ЖК (для игр детей и взрослого населения, для занятий спортом, для хозяйственных целей) превосходят нормативы. Архитекторы также внесли небольшую корректировку в проект: они предусмотрели сквозной проход во двор из подъезда. Теперь, чтобы попасть на площадки, не нужно обходить дом.

Проект ЖК на ул. Никитина, 1 / Фото: "Структура"

При обсуждении проекта замруководителя МКУ "Архитектура города Барнаула "Сергей Боженко заметил: если произойдет пожар, то спецтехника будет вынуждена проехать по тротуару.

"Необходимо учесть то, что плиточное мощение для пешеходов требует слабого основания, а для пожарных машин – более мощного основания, которое выдержит тяжелую технику", – сказал он.

Присутствующий на заседании представитель застройщика успокоил: конструкция тротуаров будет рассчитана для проезда пожарных машин.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников вновь поднял вопрос о том, что на участке расположен слишком большой дом. Он посчитал, что объем строительства превышен в два раза. Однако докладчик объяснил, что расчет по объему выполнен с учетом проекта планировки квартала. В этом случае все показатели – в пределах нормы.

Первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров добавил:

"Мы рекомендовали разработать проект планировки, заказчик эту просьбу выполнил, он направил документ в комитет".

В результате проект ЖК решили принять.

Каким будет дом?

Здание имеет две блок-секции по 16 этажей. Из 193 квартир 118 – однокомнатные, 76 – двухкомнатные, 15 – трехкомнатные. Крупногабаритные квартиры будут на верхних этажах здания. Под двором предусмотрена подземная парковка на 44 машино-места. Дополнительно парковки сделают вдоль улиц.

На первом этаже ЖК предусмотрены помещения общественного назначения. На пересечении ул. Промышленной и ул. Никитина запланировано благоустройство, и чтобы отделить эту зону от дороги, вдоль проезжей части предлагается оборудовать сквер.

Дом построят по монолитно-каркасной технологии. В отделке фасадов – кирпич ручной формовки, штукатурка, металл. Нижние этажи здания украсят более дорогие материалы с большим количеством деталей.

Кровля многоэтажки будет эксплуатируемой, на ней разместят спортивные площадки: тренажеры, зону для "тихого" спорта, например, йоги, а также площадку для настольного тенниса. Во дворе архитекторы предложили разместить зоны отдыха и спорта для всех возрастов.

Для взрослых появится закрытая беседка со столом и зоной барбекю. Кровля строения будет зеленой. Рядом – игровые площадки для малышей, чтобы взрослые могли следить за детьми не покидая беседку.