16-этажный ЖК со спортивной площадкой на кровле построят недалеко от элеватора
ЖК построят на пустующем участке
13 ноября 2023, 08:15, ИА Амител
В Барнауле на ул. Никитина, 1 (пересечение с ул. Промышленной), разрешили строить 16-этажный Г-образный ЖК. Его эскизы неоднократно представляли на градсовете. На последнем заседании 9 ноября, где архитектор мастерской "Структура" представил откорректированный проект, документ утвердили.
Так, авторы по рекомендации градсовета уточнили решение транспортно-пешеходных связей: они предложили сделать тротуары шириной 4,5 метра. Также проектировщики пересмотрели нормы пожарной безопасности по размещению объекта.
"Противопожарные расстояния соответствуют требованиям. Есть подъезд для пожарных автомобилей, он 6 метров в ширину. Разворотная площадка во дворе – не менее 15 на 15 метров. Выполнен план тушения пожара", – отметил докладчик.
Он добавил, что все площадки на территории ЖК (для игр детей и взрослого населения, для занятий спортом, для хозяйственных целей) превосходят нормативы. Архитекторы также внесли небольшую корректировку в проект: они предусмотрели сквозной проход во двор из подъезда. Теперь, чтобы попасть на площадки, не нужно обходить дом.
Проект ЖК на ул. Никитина, 1 / Фото: "Структура"
При обсуждении проекта замруководителя МКУ "Архитектура города Барнаула "Сергей Боженко заметил: если произойдет пожар, то спецтехника будет вынуждена проехать по тротуару.
"Необходимо учесть то, что плиточное мощение для пешеходов требует слабого основания, а для пожарных машин – более мощного основания, которое выдержит тяжелую технику", – сказал он.
Присутствующий на заседании представитель застройщика успокоил: конструкция тротуаров будет рассчитана для проезда пожарных машин.
Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников вновь поднял вопрос о том, что на участке расположен слишком большой дом. Он посчитал, что объем строительства превышен в два раза. Однако докладчик объяснил, что расчет по объему выполнен с учетом проекта планировки квартала. В этом случае все показатели – в пределах нормы.
Первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров добавил:
"Мы рекомендовали разработать проект планировки, заказчик эту просьбу выполнил, он направил документ в комитет".
В результате проект ЖК решили принять.
Каким будет дом?
Здание имеет две блок-секции по 16 этажей. Из 193 квартир 118 – однокомнатные, 76 – двухкомнатные, 15 – трехкомнатные. Крупногабаритные квартиры будут на верхних этажах здания. Под двором предусмотрена подземная парковка на 44 машино-места. Дополнительно парковки сделают вдоль улиц.
На первом этаже ЖК предусмотрены помещения общественного назначения. На пересечении ул. Промышленной и ул. Никитина запланировано благоустройство, и чтобы отделить эту зону от дороги, вдоль проезжей части предлагается оборудовать сквер.
Дом построят по монолитно-каркасной технологии. В отделке фасадов – кирпич ручной формовки, штукатурка, металл. Нижние этажи здания украсят более дорогие материалы с большим количеством деталей.
Кровля многоэтажки будет эксплуатируемой, на ней разместят спортивные площадки: тренажеры, зону для "тихого" спорта, например, йоги, а также площадку для настольного тенниса. Во дворе архитекторы предложили разместить зоны отдыха и спорта для всех возрастов.
Для взрослых появится закрытая беседка со столом и зоной барбекю. Кровля строения будет зеленой. Рядом – игровые площадки для малышей, чтобы взрослые могли следить за детьми не покидая беседку.
08:30:55 13-11-2023
Если пожарные машины подъедут с разворотом,то пусть строят.
09:11:01 13-11-2023
Хороший был Бережок.
09:19:42 13-11-2023
как обычно - 193 квартиры, 40 подземных ПЛАТНЫХ машино-мест (по цене квартиры) и 10 около дома. Ставьте, хде хотите свои брички кредитные... :)
10:26:37 13-11-2023
Гость (09:19:42 13-11-2023) как обычно - 193 квартиры, 40 подземных ПЛАТНЫХ машино-мест ... не нравится не плати, ставь на бесплатку и не ной что угнали. а на платной нормальной парковке, с нормальной охраной с вашими тачками нишиша не случится. особенно если каждая машина в базе и система охраны продвинута. а так хоть платно хоть бесплатно один жуй тачилу попортят
14:39:44 13-11-2023
вопрос не в том, купить место парковочное по цене квартиры или под окно поставить, вопрос в том, шо на 193 квартиры штук 50-60 парковочных мест, а учитывая не возможность постановки тачки на платное место без его выкупа (мало кто, покупая однушку, выложит столько же за парковочное место) - всего 10-20 мест. Даже если у половины нет хоть одной машины - куда ставить сотню повозок при отсутствии парковок в принципе?