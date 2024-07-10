16-этажный ЖК со спортивной площадкой на крыше разрешили строить у Оби в Барнауле
Новостройка будет Г-образной формы
10 июля 2024, 07:15, ИА Амител
На пересечении ул. Никитина и ул. Промышленной возведут ЖК на 193 квартиры. У здания предусмотрена подземная парковка, эксплуатируемая кровля, зеленые зоны. Эскизы дома с третьей попытки защитили на градсовете в ноябре 2023 года, а 21 июня 2024-го застройщик "Век-Строй" получил положительное заключение экспертизы. После того как мэрия выдаст девелоперу разрешение на строительство, он сможет приступать к работам на участке.
ЖК построят по монолитно-кирпичной технологии. Многоэтажка будет Г-образной формы, состоящая из двух блок-секций. Квартиры – от студий площадью 25 квадратных метров до крупногабаритных вариантов в 102 "квадрата". Внутри здания планируют сделать парадные холлы, а также зоны для хранения колясок и велосипедов.
На закрытой дворовой территории, которую оснастят системой видеонаблюдения, разместят детскую площадку, зоны отдыха для взрослых.
Проект ЖК в центре Барнаула / Фото: "Век-Строй"
Отметим, что, по данным "Дом.рф", в Алтайском крае сейчас возводят 666 тыс. квадратных метров жилья, из которых 291 тыс. не проданы (44%). 12 тыс. "квадратов" квартир, находящихся на стадии строительства, в продажу пока не выведены. Средняя стоимость новостройки в регионе – 99,9 тыс. рублей за квадратный метр.
18:48:56 10-07-2024
там все топит же... в подвале вода и дома просятся в речку. и вы продолжаете там строить?! смешно бугага. Жители квартала - каскадёры
20:21:42 10-07-2024
100 квадратов это крупногабаритная квартира?
10:12:15 13-07-2024
Хватит все строить. Давайте застройщик дорогой, будем детские сады и школы. Ладно все будут жить в вашем говне, а где дети будут? Их будут в другой город отвозить????? Давайте здесь построим детский сад, а не новостройку. Уже новостроек на 1000000 человек хватит. Да тем более там все топит и топит, топит и топит.