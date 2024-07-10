16-этажный ЖК со спортивной площадкой на крыше разрешили строить у Оби в Барнауле

Новостройка будет Г-образной формы

10 июля 2024, 07:15, ИА Амител

Проект ЖК в центре Барнаула / Фото: "Век-Строй"

На пересечении ул. Никитина и ул. Промышленной возведут ЖК на 193 квартиры. У здания предусмотрена подземная парковка, эксплуатируемая кровля, зеленые зоны. Эскизы дома с третьей попытки защитили на градсовете в ноябре 2023 года, а 21 июня 2024-го застройщик "Век-Строй" получил положительное заключение экспертизы. После того как мэрия выдаст девелоперу разрешение на строительство, он сможет приступать к работам на участке.

ЖК построят по монолитно-кирпичной технологии. Многоэтажка будет Г-образной формы, состоящая из двух блок-секций. Квартиры – от студий площадью 25 квадратных метров до крупногабаритных вариантов в 102 "квадрата". Внутри здания планируют сделать парадные холлы, а также зоны для хранения колясок и велосипедов.

На закрытой дворовой территории, которую оснастят системой видеонаблюдения, разместят детскую площадку, зоны отдыха для взрослых.

Проект ЖК в центре Барнаула / Фото: "Век-Строй"

Отметим, что, по данным "Дом.рф", в Алтайском крае сейчас возводят 666 тыс. квадратных метров жилья, из которых 291 тыс. не проданы (44%). 12 тыс. "квадратов" квартир, находящихся на стадии строительства, в продажу пока не выведены. Средняя стоимость новостройки в регионе – 99,9 тыс. рублей за квадратный метр.