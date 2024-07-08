Экономике на пользу. Почему ЦБ поднимет ключевую ставку до 18% и к чему это приведет
Рост ставки рефинансирования – это вынужденная, но временная мера
08 июля 2024, 09:10, ИА Амител
Планируемое увеличение Центробанком ключевой ставки до 17-18% – вполне закономерно, считают аналитики. Сегодняшний показатель в 16% не сдерживают инфляцию, не снижает закредитованность населения и перегрева экономики. Чтобы деньги не обратились в "бумагу", ЦБ делает все, чтобы удержать сбережения населения на вкладах. При этом увеличение ставки ударит по двум самым зависимым сферам – ипотеке, которая станет заградительной, и потребкредитам. Как долго в стране будет держаться высокая ключевая ставка и что в этой ситуации будет с ценами на недвижимость – в материале amic.ru.
Виноват спрос
Годовая инфляция в стране по состоянию на 1 июля (данные Росстата) достигла 9,22%. Причин "разгона" инфляции несколько: большой спрос на товары (продовольственные и непродовольственные), рост тарифов ЖКХ с 1 июля, а также увеличение доходов населения. В результате деньги быстро обесцениваются.
"Средняя зарплата по стране по итогам апреля составила почти 84 тыс. рублей, такого не было никогда. В нашем регионе в марте, по данным Алтайкрайстата, средний доход жителей составил 50,6 тыс. рублей. Сейчас 49 трлн рублей россиян лежит на вкладах: такого в истории страны еще не было. В результате спрос опережает предложение, и экономика не справляется", – объяснил amic.ru руководитель агентства недвижимости "Династия24" Дмитрий Дворядкин.
Он приводит пример: на российский рынок за последние годы хлынул поток китайских автомобилей: в апреле 2024 года был исторический максимум по количеству проданных машин. Однако дилерских центров недостаточно, очень мало СТО, из-за чего растет цена как на автомобили, так и их обслуживание.
"То, чего не хватает, начинает дорожать, а в стране не достает многого: станков, оборудования, продуктов, машин, технологий, программного обеспечения и другого. Происходит такая ситуация: есть товар, а на него три покупателя. Естественно, продавец реализует его максимально дорого. Возникает инфляция – обесценивание денег. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина недавно заявила: чтобы деньги не превратились в бумагу, а оставались деньгами, ЦБ и предпринимает эти меры по удержанию средств на вкладах. Так экономика страны успеет перестроиться", – отметил эксперт.
А перестроиться она должна под новые мощности. Около тысячи заводов сейчас находятся на стадии запуска, отметил президент России Владимир Путин.
Это означает, что огромный поток российских товаров хлынет на рынок, и их стоимость будет намного ниже, чем у иностранных аналогов.
"Кирилл Овсянников, руководитель БКЖБИ № 1 им. В. И. Мудрика, недавно привел пример: предприятие в конце года вложилось в покупку нового оборудования из Китая. Но против завода ввели санкции, и они не смогли поставить товар. Аванс заплачен, денег нет, они зависли. Но за это время в Туле запустился завод с аналогичным оборудованием, и сейчас ЖБИ покупает там без всяких задержек, внутри российской банковской системы, еще и дешевле", – отметил Дмитрий Дворядкин.
Без шоковых потрясений
Эксперт считает, что ключевую ставку на предстоящем собрании ЦБ поднимут не на один, а на несколько процентных пунктов. Так, в инфляцию "засчитают" и подорожавшую "коммуналку", и окончание льготной ипотеки, из-за чего квартиры выросли в цене.
"Если ежемесячно в Барнауле продавали 400-500 новостроек, то в июне реализовали 870 – почти в два раза больше. Резкий спрос ведет к росту цен, на этом многие поспекулировали. Это все ляжет в основу отчета ЦБ, он посмотрит, увидит, что меры пока не спасают, все выросло ("коммуналка", бензин, новостройки). Поэтому еще в мае ЦБ говорил, что поднимет ставку не на 1%, а на 2%. С июля, скорее всего, будет 18% и вряд ли ее опустят до конца года", – считает Дмитрий Дворядкин.
Отмена госпрограмм и запредельные ставки по ипотеке приведут к охлаждению рынка, уверен эксперт. Сделок купли-продажи недвижимости станет намного меньше.
Однако цены на квартиры вряд ли пойдут вниз. Дмитрий Дворядкин объясняет: собственники жилья в 80% случаев реализуют недвижимость, чтобы купить другой объект. Но перед продажей владельцы оценивают рынок и те варианты, которые они смогут приобрести. В Барнауле и крае сегмент новостроек пока пуст. Поэтому владельцы квартир откладывают продажу.
"Реализовывать жилье и класть деньги на вклад решится не каждый собственник, ведь никто не гарантирует, что за это время цены на жилье не вырастут в два раза. Никто не хочет шоковых потрясений, которые за последние четыре года были в изобилии. Поэтому предложений на рынке немного, а покупатели есть: держатели сертификатов, маткапиталов, дети-сироты, участники СВО. Им приходится выбирать из того, что есть, и по предлагаемым ценам", – говорит риелтор.
Впрочем, период заградительных ставок может продлиться не так долго. Центробанк рассчитывает, что уже в следующем году экономика страны встряхнется, инфляция замедлится, что и позволить снизить ставку.
"Кризисы 2008-2009, 2014 годов отличались тем, что в стране не было денег. Сейчас нас отличает огромная ликвидность. Заводы в три смены работают, товаров не хватает, друг у друга перекупают, платят больше, это и ведет к инфляции. Но Центробанк действует грамотно: он держит ставку, заводы открываются, продукция появится. Регулятор дал понять, что рассчитывает в 2025 году на инфляцию 4%, поэтому ключевая ставка вернется к однозначным значениям", – резюмировал Дмитрий Дворядкин.
09:20:25 08-07-2024
Греф и Костин в восторге! Но обычные граждане не видят уменьшения инфляции после повышения ставки. Наоборот, ставка вверх - цены на всё тоже растут.
09:47:39 08-07-2024
Денежки обесцениваются... Зачем их держать на банковских вкладах...
10:02:11 08-07-2024
За четыре года напечатали рублей, увеличив денежную массу за это время на 100 %, а теперь пытаетесь удержать эту массу на счетах, абсурд какой то
10:35:01 08-07-2024
Ужас (10:02:11 08-07-2024) За четыре года напечатали рублей, увеличив денежную массу за... Динамика денежной массы в РФ (М2):
2024 - 104 трлн руб
2021 - 57 трлн руб
2018 - 42 трлн руб
2015 - 31 трлн руб
2012 - 24 трлн руб
2009 - 12 трлн руб
Рост в 9 раз за 15 лет. А насколько выросла наша заработная плата за эти 15 лет?
10:39:51 08-07-2024
Ужас (10:02:11 08-07-2024) За четыре года напечатали рублей, увеличив денежную массу за... Это ж вы про глупых янки?
10:05:36 08-07-2024
Дожились. Дворянкин уже эксперт в области макроэкономики. Куда катимся? Почитайте Сергея Глазьева и Константина Двинского лучше. Если инфляция в силу дефицита товаров, то нужен наоборот дешевый кредит для финансирования на расширение производства. Центробанк по сути агент Запада при конфликте с Западным миром
10:36:52 08-07-2024
Гость (10:05:36 08-07-2024) Дожились. Дворянкин уже эксперт в области макроэкономики. Ку... Пример Турции и Аргентины вас ничему не научил, уважаемый сторонник борьбы с высокой инфляцией с помощью низких ставок
18:44:29 08-07-2024
Гость (10:36:52 08-07-2024) Пример Турции и Аргентины вас ничему не научил, уважаемый ст... А может надо учиться на примере Китая с 1,9% для промышленности .
10:11:50 08-07-2024
Средняя зарплата по стране по итогам апреля составила почти 84 тыс. рублей. А В КРАЕ??? Амик, напишите,на каком месте среди регионов находится край.
10:18:00 08-07-2024
Гость (10:11:50 08-07-2024) Средняя зарплата по стране по итогам апреля составила почти ... 50.6 читайте глазами.
или вам как в соцсоревновании - важнее место?
10:18:15 08-07-2024
Это означает, что огромный поток российских товаров хлынет на рынок, и их стоимость будет намного ниже, чем у иностранных аналогов.---- Рассмешили.
10:23:33 08-07-2024
Инфляция в нашей стране в настоящий момент преимущественно носит немонетарный характер. Ключевая ставка в этом случае влияет опосредованно на длинном горизонте или не влияет вовсе. Конечно в мире не придумали ничего более эффективного для борьбы с инфляцией чем повышением ставки, но нужно понимать, что некоторые задачи, которые декларируются, например рост выпуска продукции, не могут решаться в условиях высокой ставки, т.к. для увеличения выпуска нужно построить новые мощности, закупить оборудование, для этого привлечь кредит. Но он очень дорогой, следовательно, срок окупаемости будет очень длинный и вообще не выгодно все строить. Либо для снижения срока окупаемости придется повышать цены на готовую продукцию, но это опять очередная спираль инфляции.
10:27:19 08-07-2024
Огромный поток российских товаров который хлынет на рынок, галоши ?
10:39:07 08-07-2024
Почти весь бизнес работает кредитными деньгами. Как только увеличивается ставка, растет себестоимость, что повышает конечную стоимость. Отсюда рост инфляции, а что с ним делать мы уже знаем.
Не зря у нас первая экономика в Европе местные от таких ставок там закрылись и разошлись бы, а наши крепчают только
10:45:28 08-07-2024
Высокий процент удорожает кредиты и тем самым убивает производство, т.к. предприятия в основном могут развиваться только за счет привлечения кредитных средств. Если ставка 18%, то какая рентабельность производства должна быть, чтобы ее "отбить"? Все это будет заложено в стоимость товаров, что приведет к еще большему росту цен. Да и какой смысл вкладываться в производство, если можно положить деньги в банк и иметь свои 18%, вообще ничего не делая? Единственное, на что положительно влияет ставка рефинансирования, так это на распространенность "магазинных" кредитов - там, да, они точно станут исчезающим видом. Ипотека - можно попрощаться насовсем, этот этап пройден.
10:59:46 08-07-2024
Житель (10:45:28 08-07-2024) Высокий процент удорожает кредиты и тем самым убивает произв... Пока что у производителей получается закладывать подорожавшую стоимость денег в себестоимость, повышать цены и рынок на это реагировал нормально, спрос не ослабевал, т.к. доходы граждан росли сопоставимыми или даже опережающими темпами (но у всех, но у часто точно хорошо росли). Но если сейчас эту схему нарушить, ударить покупателям по рукам, стимулировать их не ходить по магазинам, это может вернуться очень болезненным бумерангом. Продажи упадут, а возросшие постоянные издержки начнут топить отдельные бизнесы
10:58:04 08-07-2024
У нас половина страны детей в школу на кредитные собирают. Про телефоны и велосипеды и говорить не чего. Ипотека с переплатой в пять раз тоже стимулирует рождаемость.
Какие там ещё приоритеты у нашего государства?
19:06:17 08-07-2024
Гость (10:58:04 08-07-2024) У нас половина страны детей в школу на кредитные собирают. П... хоть одну семью такую знаешь? Чего там кредитовать-то? 1500-2000 канцелярия, 1500 рюкзак, 5000-10000 одежда (в зависимости от места закупа) 1500 общие нужды. На 9 учебных месяцев. Ты реально на 15 тыр кредит берешь? У меня школа дешевле садика обходится. Со всеми доп. секциями садик на 8 в месяц тянет.
21:32:54 08-07-2024
Гость (19:06:17 08-07-2024) хоть одну семью такую знаешь? Чего там кредитовать-то? 1500-... Да почти все используют кредитные карты для расчетов. Халву и прочие на 120 дней. Это что, не кредит?
11:53:30 08-07-2024
Т.е. ЦБ пытается удержать деньги на вкладах, в ожидании запуска тысячи звводов. А эти заводы точно откроются? И что они будут производить? Может мне это не нужно.
14:21:47 08-07-2024
искренне не понимаю, как лежащие на вкладах триллионы помогут построить заводы, при том, что кредиты с космическими процентами...
Дворядкина нужно в инагенты записывать с такими рассуждениями. Нашелся иксперд
17:00:17 08-07-2024
1000 заводов... Ну-ну.
17:56:56 08-07-2024
Зато банкирщина потирает руки и продолжает пылесосить деньги! Как была экономика семибанкирщины так и дальше . Умного банкиры придумать не могут, ну не умеют они!
19:02:08 08-07-2024
Наш регион является дотационным и как следствие, с низким уровнем заработных плат. Поэтому кредитные деньги для таких регионов имеют двойное, если не тройное значение, как для предприятий, так и для частных лиц. Своих денег на развитие, как правило нет, а кредиты под такие проценты отбить невозможно. А гражданам приходится постоянно брать кредиты на "еду" (яркий пример , большое количество микрокредитов до зарплаты" по сравнению с другими регионами). Алтайский край больше всех страдает от высоких ставок ЦБ РФ. Повышение ставок - это удар по благосостоянию жителей Алтая, это удар по политике Путина направленное на борьбу с бедностью. Только банки заинтересованы в высокой ставке.