Экономике на пользу. Почему ЦБ поднимет ключевую ставку до 18% и к чему это приведет

Рост ставки рефинансирования – это вынужденная, но временная мера

08 июля 2024, 09:10, ИА Амител

Строительство жилья в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Планируемое увеличение Центробанком ключевой ставки до 17-18% – вполне закономерно, считают аналитики. Сегодняшний показатель в 16% не сдерживают инфляцию, не снижает закредитованность населения и перегрева экономики. Чтобы деньги не обратились в "бумагу", ЦБ делает все, чтобы удержать сбережения населения на вкладах. При этом увеличение ставки ударит по двум самым зависимым сферам – ипотеке, которая станет заградительной, и потребкредитам. Как долго в стране будет держаться высокая ключевая ставка и что в этой ситуации будет с ценами на недвижимость – в материале amic.ru.

Виноват спрос

Годовая инфляция в стране по состоянию на 1 июля (данные Росстата) достигла 9,22%. Причин "разгона" инфляции несколько: большой спрос на товары (продовольственные и непродовольственные), рост тарифов ЖКХ с 1 июля, а также увеличение доходов населения. В результате деньги быстро обесцениваются.

"Средняя зарплата по стране по итогам апреля составила почти 84 тыс. рублей, такого не было никогда. В нашем регионе в марте, по данным Алтайкрайстата, средний доход жителей составил 50,6 тыс. рублей. Сейчас 49 трлн рублей россиян лежит на вкладах: такого в истории страны еще не было. В результате спрос опережает предложение, и экономика не справляется", – объяснил amic.ru руководитель агентства недвижимости "Династия24" Дмитрий Дворядкин.

Он приводит пример: на российский рынок за последние годы хлынул поток китайских автомобилей: в апреле 2024 года был исторический максимум по количеству проданных машин. Однако дилерских центров недостаточно, очень мало СТО, из-за чего растет цена как на автомобили, так и их обслуживание.

"То, чего не хватает, начинает дорожать, а в стране не достает многого: станков, оборудования, продуктов, машин, технологий, программного обеспечения и другого. Происходит такая ситуация: есть товар, а на него три покупателя. Естественно, продавец реализует его максимально дорого. Возникает инфляция – обесценивание денег. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина недавно заявила: чтобы деньги не превратились в бумагу, а оставались деньгами, ЦБ и предпринимает эти меры по удержанию средств на вкладах. Так экономика страны успеет перестроиться", – отметил эксперт.

А перестроиться она должна под новые мощности. Около тысячи заводов сейчас находятся на стадии запуска, отметил президент России Владимир Путин.

Это означает, что огромный поток российских товаров хлынет на рынок, и их стоимость будет намного ниже, чем у иностранных аналогов.

"Кирилл Овсянников, руководитель БКЖБИ № 1 им. В. И. Мудрика, недавно привел пример: предприятие в конце года вложилось в покупку нового оборудования из Китая. Но против завода ввели санкции, и они не смогли поставить товар. Аванс заплачен, денег нет, они зависли. Но за это время в Туле запустился завод с аналогичным оборудованием, и сейчас ЖБИ покупает там без всяких задержек, внутри российской банковской системы, еще и дешевле", – отметил Дмитрий Дворядкин.

Без шоковых потрясений

Эксперт считает, что ключевую ставку на предстоящем собрании ЦБ поднимут не на один, а на несколько процентных пунктов. Так, в инфляцию "засчитают" и подорожавшую "коммуналку", и окончание льготной ипотеки, из-за чего квартиры выросли в цене.

"Если ежемесячно в Барнауле продавали 400-500 новостроек, то в июне реализовали 870 – почти в два раза больше. Резкий спрос ведет к росту цен, на этом многие поспекулировали. Это все ляжет в основу отчета ЦБ, он посмотрит, увидит, что меры пока не спасают, все выросло ("коммуналка", бензин, новостройки). Поэтому еще в мае ЦБ говорил, что поднимет ставку не на 1%, а на 2%. С июля, скорее всего, будет 18% и вряд ли ее опустят до конца года", – считает Дмитрий Дворядкин.

Отмена госпрограмм и запредельные ставки по ипотеке приведут к охлаждению рынка, уверен эксперт. Сделок купли-продажи недвижимости станет намного меньше.

Однако цены на квартиры вряд ли пойдут вниз. Дмитрий Дворядкин объясняет: собственники жилья в 80% случаев реализуют недвижимость, чтобы купить другой объект. Но перед продажей владельцы оценивают рынок и те варианты, которые они смогут приобрести. В Барнауле и крае сегмент новостроек пока пуст. Поэтому владельцы квартир откладывают продажу.

"Реализовывать жилье и класть деньги на вклад решится не каждый собственник, ведь никто не гарантирует, что за это время цены на жилье не вырастут в два раза. Никто не хочет шоковых потрясений, которые за последние четыре года были в изобилии. Поэтому предложений на рынке немного, а покупатели есть: держатели сертификатов, маткапиталов, дети-сироты, участники СВО. Им приходится выбирать из того, что есть, и по предлагаемым ценам", – говорит риелтор.

Впрочем, период заградительных ставок может продлиться не так долго. Центробанк рассчитывает, что уже в следующем году экономика страны встряхнется, инфляция замедлится, что и позволить снизить ставку.

"Кризисы 2008-2009, 2014 годов отличались тем, что в стране не было денег. Сейчас нас отличает огромная ликвидность. Заводы в три смены работают, товаров не хватает, друг у друга перекупают, платят больше, это и ведет к инфляции. Но Центробанк действует грамотно: он держит ставку, заводы открываются, продукция появится. Регулятор дал понять, что рассчитывает в 2025 году на инфляцию 4%, поэтому ключевая ставка вернется к однозначным значениям", – резюмировал Дмитрий Дворядкин.