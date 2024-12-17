16-летний парень избил школьницу и выкинул из окна многоэтажки под Пермью

Пострадавшую доставили в больницу

17 декабря 2024, 12:11, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Пермском крае 16-летний парень выбросил из окна школьницу, предположительно, из-за измены. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на местные сообщества.

Инцидент произошел в селе Гамово на улице 50 лет Октября. По словам местных жителей, молодые люди громко спорили. После юноша избил девушку и выбросил из окна – ее доставили в больницу с травмами.

Позднее парня обнаружили в бессознательном состоянии, однако спасти его врачам не удалось. Причиной произошедшего могли стать любовные разборки. Известно, что пострадавшая жила вдвоем с бабушкой, а родители не принимали участия в ее воспитании.