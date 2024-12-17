НОВОСТИПроисшествия

16-летний парень избил школьницу и выкинул из окна многоэтажки под Пермью

Пострадавшую доставили в больницу

17 декабря 2024, 12:11, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Пермском крае 16-летний парень выбросил из окна школьницу, предположительно, из-за измены. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на местные сообщества.

Инцидент произошел в селе Гамово на улице 50 лет Октября. По словам местных жителей, молодые люди громко спорили. После юноша избил девушку и выбросил из окна – ее доставили в больницу с травмами.

Позднее парня обнаружили в бессознательном состоянии, однако спасти его врачам не удалось. Причиной произошедшего могли стать любовные разборки. Известно, что пострадавшая жила вдвоем с бабушкой, а родители не принимали участия в ее воспитании.

Происшествия дети

Комментарии 8

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Гость

12:43:56 17-12-2024

От осинки не родятся апельсинки...

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Гость

12:56:08 17-12-2024

возникают вопросы, как его обнаружили без сознания, точно он скинул её?

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азазель

13:55:27 17-12-2024

Гость (12:56:08 17-12-2024) возникают вопросы, как его обнаружили без сознания, точно он... все просто недокиллер думал что девчуля откинула копыта и быстренько свел с четы с жизнью чтобы на малолетку не попасть, даже если девчуля выжила все равно мальцу не позавидуешь.

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Гость

15:46:54 17-12-2024

Гость (12:56:08 17-12-2024) возникают вопросы, как его обнаружили без сознания, точно он... как вариант - наркоты наглотался.

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Гость

15:06:28 17-12-2024

Некоторые любят плохих парней

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Гость

15:17:18 17-12-2024

какие любовные разборки?! в 16 лет??? что там за семьи, дичь какая-то. и обязательно это в таких случаях какие-то селяне, деревня и прочее. Может и хорошо, зачем обществу ТАКИЕ граждане?!

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Гость

17:56:06 17-12-2024

Гость (15:17:18 17-12-2024) какие любовные разборки?! в 16 лет??? что там за семьи, дичь...
А по-вашему влюбляться надо строго после окончания института? Или может все-таки до пенсии подождать? Поступок по себе безусловно дичайший. Но не меньшая дичь творится в вашей голове. Так что все верно про осинки и апельсинки.

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Гость

15:42:48 17-12-2024

какие любовные разборки?! в 16 лет???---- вот вот) давно пора честно обьяснять детям еще в детском саду, что за одной "любовью" следует вторая, потом третья и т. д., насколько здоровья и желания хватит.

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