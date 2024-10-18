Дело о школьнице, убитой полицейскими в Сибири, вывело еще на два преступления

Разбирательство ведется с 2010 года

18 октября 2024, 19:10, ИА Амител

Полицейский / Фото: pxhere.com/ru/photo/957362

Стали известны подробности расследования дела бывших полицейских из Яркуля, обвиняемых в убийстве 14-летней Наташи Матюхиной и 26-летнего Владимира Поторокина. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Во время работы над этими преступлениями было раскрыто убийство двух лиц, за которое преступник получил 16 лет. Это типичная практика, когда расследования приводят к обнаружению новых преступлений, не связанных с первоначальным делом.

Отмечается, что эти убийства не имеют отношения к делу Матюхиной и Поторокина.

Убийство Поторокина началось при расследовании гибели Матюхиной. Восьмиклассница пропала 2 марта 2010 года. Позже выяснилось, что ее задавили на автомобиле пьяные полицейские, а затем вывезли и убили.

В поисках виновных задержали начальника участковых Александра Кунца и начальника уголовного розыска Алексея Бороздина. Кунцу не предъявили обвинение в убийстве Матюхиной, но арестовали по делу Поторокина.

В суде следователи сообщили, что в 2013 году полицейские Кунц и Бороздин везли Поторокина в спецприемник, где он обвинил Кунца в причастности к исчезновению Матюхиной. В пути полицейские надели на него наручники и забили до смерти.

Владимира нашли мертвым в апреле 2013 года. Спустя 10 лет Кунцу и Бороздину предъявлены обвинения по статьям "Превышение должностных полномочий", "Убийство", "Халатность" и "Хищение огнестрельного оружия". Они находятся в СИЗО, а дела Поторокина и Матюхиной рассматриваются отдельно.