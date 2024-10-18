Дело о школьнице, убитой полицейскими в Сибири, вывело еще на два преступления
Разбирательство ведется с 2010 года
18 октября 2024, 19:10, ИА Амител
Стали известны подробности расследования дела бывших полицейских из Яркуля, обвиняемых в убийстве 14-летней Наташи Матюхиной и 26-летнего Владимира Поторокина. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Во время работы над этими преступлениями было раскрыто убийство двух лиц, за которое преступник получил 16 лет. Это типичная практика, когда расследования приводят к обнаружению новых преступлений, не связанных с первоначальным делом.
Отмечается, что эти убийства не имеют отношения к делу Матюхиной и Поторокина.
Убийство Поторокина началось при расследовании гибели Матюхиной. Восьмиклассница пропала 2 марта 2010 года. Позже выяснилось, что ее задавили на автомобиле пьяные полицейские, а затем вывезли и убили.
В поисках виновных задержали начальника участковых Александра Кунца и начальника уголовного розыска Алексея Бороздина. Кунцу не предъявили обвинение в убийстве Матюхиной, но арестовали по делу Поторокина.
В суде следователи сообщили, что в 2013 году полицейские Кунц и Бороздин везли Поторокина в спецприемник, где он обвинил Кунца в причастности к исчезновению Матюхиной. В пути полицейские надели на него наручники и забили до смерти.
Владимира нашли мертвым в апреле 2013 года. Спустя 10 лет Кунцу и Бороздину предъявлены обвинения по статьям "Превышение должностных полномочий", "Убийство", "Халатность" и "Хищение огнестрельного оружия". Они находятся в СИЗО, а дела Поторокина и Матюхиной рассматриваются отдельно.
19:38:08 18-10-2024
Сколько еще "полицейских" на свободе?
19:59:54 18-10-2024
Вот сволочи а,дитенка убили,девочку нет им прощения ,только казнь .справедливость восторжествует однозначно
21:04:00 18-10-2024
Юрий (19:59:54 18-10-2024) Вот сволочи а,дитенка убили,девочку нет им прощения ,только ... Поддерживаю КАЗНЬ ублюдков-погононосителей. Желательно на площади с обязательным присутствием родственников всех. Можно через четвертование, можно в бочку с кислотой, но опускать медленно.
00:12:02 19-10-2024
Гость (21:04:00 18-10-2024) Поддерживаю КАЗНЬ ублюдков-погононосителей. Желательно на пл... "Дурку" не гони.Вопрос серьезный рассматривается.Убийство ребенка - это вообще запредельное для понимания.
20:37:34 18-10-2024
Советских "ментов" полицаи сменили:
"Разнузданность" первых вторые затмили...
21:32:08 18-10-2024
Это-КОЗЛЫ и отдать их родственникам убиенной, дабы гуманизм восторжествовал! Не живут на этой Земле нелюди, уже какое-то успокоение для всех.
09:55:23 19-10-2024
Не знаю и не помню таких времен, когда бы люди с доверием и уверенностью относились что к полицейским, что милиционерам. Мало того, что сериалы о " ментах" пестрят беспределом, так и в жизни творится не хуже. А потому и возмездие за преступления людей в погонах должны быть десятикратно суровее. И прием на службу и на учёбу должны проводиться с пристрастием.
10:33:37 19-10-2024
А ведь таких, как они далеко не единицы. Судя по их поступкам и начальство у них в ангелах не ходит. Как-то не комфортно жить в стране, где приходится боятся завтрашнего дня, сегодняшнего соседа, серой безысходности.
11:28:17 19-10-2024
Их должны расстрелять свои же начальники. Тогда начальники с себя смоют грязь за подчиненных и покажут пример того, что за такие преступления будет.