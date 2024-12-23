16,6 млрд рублей. Сибиряки активно тратят бонусы Спасибо

Дети и пенсионеры стали чаще экономить благодаря сервису

23 декабря 2024, 18:30, ИА Амител erid: 2W5zFGFasxU

Семейная пара старшего возраста / Фото: gpointstudio / freepik.com

Программа лояльности СберСпасибо уверенно завоевывает сердца сибиряков. По данным аналитиков Сбера, объем списанных бонусов в макрорегионе вырос на 67% по сравнению с прошлым годом, достигнув 16,6 млрд рублей.

Молодежь и пенсионеры – лидеры по активности

Наиболее заметный рост активности наблюдают в категориях "старше 65 лет" и "младше 18 лет". Дети списали более 150 млн бонусов, что почти вдвое превышает показатель прошлого года (86,2 млн). Лидерами по использованию бонусов среди юных пользователей стали Красноярский край (42,4 млн бонусов) и Новосибирская область (37 млн бонусов).

Отдельного внимания заслуживает рост использования бонусов детьми 6-13 лет. По мнению экспертов, тренд обусловлен популярностью детских карт, которые позволяют юным пользователям самостоятельно копить и тратить бонусы. За год объем списаний в этой возрастной группе увеличился с 6,4 до 21,7 млн бонусов.

2024 год также отмечен повышением финансовой грамотности у людей старшего поколения. Рост популярности программы среди пенсионеров (сегмент "65+") служит ярким подтверждением тенденции. Объем списаний бонусов в этой категории почти удвоился – с 211 млн рублей в прошлом году до 389 млн рублей в этом.

25-44 – поколение СберСпасибо

Как и годом ранее, жители Сибири в возрасте от 25 до 44 лет также активно использовали бонусы. Они списали 10,9 млрд рублей, что на 66% больше, чем в прошлом году.

"Сбер каждый день работает над развитием сервисов, чтобы получение и использование бонусов становилось более комфортным. Сегодня клиенты могут оплачивать бонусами покупки и услуги компаний-партнеров: от Купера и Самоката до Мегамаркета и СберМобайла", – говорит председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

По его словам, простоту и разнообразие функций подтверждает увеличение популярности сервиса среди пользователей всех возрастов.

ПАО Сбербанк

Реклама