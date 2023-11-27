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167-метровый сухогруз сел на мель в Краснодарском крае

На борту могут быть люди — сейчас об их судьбе ничего неизвестно

27 ноября 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: vk.com/pva_anapa
Фото: vk.com/pva_anapa

Сухогруз из Белиза сел на мель из-за шторма около Анапы. Как сообщает Telegram-канал Mash, судно Blue Shark длиной 167 метров не выходит на связь.

Предположительно, на борту могут быть люди, однако сейчас об их судьбе ничего неизвестно. Инцидент произошел в 100 метрах от берега в районе села Витязево.

Напомним, что в Черном море продолжает бушевать шторм. Наихудшая ситуация в Крыму – до полумиллиона жителей полуострова остались без света, домовладения подтапливает. При этом регион находится еще не в эпицентре шторма.

Погода чрезвычайное происшествие

Комментарии 2

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Гость

10:23:38 27-11-2023

Как его туда занесло то?

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Гость

12:05:31 27-11-2023

Глупый вопрос товарищ, ветер под 40 метров в секуду сделает все.

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