В Крыму из-за шторма без света остались почти полмиллиона человек

Средиземноморский циклон принес на полуостров штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы — до 40 метров в секунду. При этом его центр еще впереди

27 ноября 2023, 08:14, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

498 тысяч жителей Крыма остались без света из-за шторма. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил советник главы республики Олег Крючков.

Он привел данные о том, что отключено 166 линий мощностью 10 кВ, 0,4 кВ – 365, ТП – 1185. По ним электроэнергию получают в общей сложности 498 тысяч человек.

Сейчас в Крыму бушует мощный шторм. Средиземноморский циклон принес на полуостров штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы – до 40 метров в секунду. Многие районы Крыма оказались обесточены. Прибрежные районы Евпатории заливает волнами.

Некоторые домовладения оказались подтоплены – людей оттуда эвакуируют. При этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что центр циклона еще впереди. Кроме того, за ночь температура должна упасть ниже нуля.

Крючков отмечал, что больше всего пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский районы Крыма. В частности, в первом прекращена подача воды, остановлена канализация и централизованное отопление.