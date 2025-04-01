17 дамб уже обследовали в Алтайском крае в рамках подготовки к паводку

Еще девять объектов осмотрят в ближайшие дни — работы завершат на этой неделе

01 апреля 2025, 13:00, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае продолжаются подготовительные работы к весеннему половодью – специалисты обследуют гидротехнические сооружения. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 17 дамб уже осмотрены, а всего на предмет готовности изучат 26 конструкций в 16 муниципальных районах края.

Дамбы осмотрены в Барнауле, Чарышском, Шипуновском, Краснощековском, Локтевском, Топчихинском, Тюменцевском, Родинском и Мамонтовском районах. В ближайшие дни специалисты изучат еще девять объектов: в Бийске, Бийском, Крутихинском, Первомайском, Ребрихинском, Тальменском и Шелаболихинском районах. Работу предполагается завершить уже на текущей неделе.

Как отметили в правительстве, мероприятия позволят снизить риски территорий в случае неблагоприятной ситуации развития паводка в населенных пунктах Алтайского края.

Напомним, 26 марта губернатор Виктор Томенко ввел режим повышенной готовности в связи с паводковой обстановкой, чтобы усилить работу всех ответственных служб при любом развитии событий. Сейчас обстановка находится на контроле МЧС и других экстренных, а также краевых и муниципальных служб.