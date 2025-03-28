Режим повышенной готовности ввели в Алтайском крае из-за паводка

Губернатор региона Виктор Томенко напомнил, что ситуация может развиваться стремительно

28 марта 2025, 12:19, ИА Амител

Паводок в Алтайском крае / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности в связи с паводковой обстановкой, чтобы усилить работу всех ответственных служб при любом развитии событий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виктор Томенко.

"Сейчас обстановка находится на контроле МЧС и других экстренных, а также краевых и муниципальных служб. В районах, наиболее подверженных паводку, постоянно работают патрули, которые следят за обстановкой и разъясняют жителям правила безопасности. От себя лично прошу им следовать – это очень важно", – подчеркнул Томенко.

Глава региона также отметил, что алтайский Минсельхоз проводит выездные штабы в связи с подготовкой к полевым работам и с паводком, чтобы обеспечить безопасность людей и животных в случае неблагоприятного развития событий.

"Опыт предыдущих лет показывает, что ситуация может развиваться стремительно. Мы со стороны органов власти сделаем все от нас зависящее для поддержки жителей края во всех населенных пунктах без исключений", – заверил губернатор.

Ранее в региональном МЧС рассказали о паводковой обстановке в Алтайском крае и указали, что предпринимаются все меры.