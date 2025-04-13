17 домов пострадали от землетрясения в Таджикистане

Среди людей жертв нет

13 апреля 2025, 15:15, ИА Амител

Трещина / Фото: unsplash.com / Jens Aber

17 жилых домов частично разрушены в Раштском районе Таджикистана в результате землетрясения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана.

Разрушения произошли на территориях четырех сел Раштского района. Пострадавших среди людей нет. В эпицентре землетрясения сила подземных толчков составила 5 баллов, в Душанбе – 3 балла. Председатель комитета направился в пострадавший район.

Напомним, что землетрясение произошло 13 апреля. По данным сейсмопрогностического центра МЧС Узбекистана магнитуда землетрясения составила 5,8.