17-этажный ЖК с эксплуатируемой кровлей паркинга возведут в центре Барнаула

Проект несколько лет ждет реализации

06 августа 2024, 09:14, ИА Амител

Проект ЖК на пр. Комсомольском, 48 / Фото: "Тектоника"

Многоквартирный 12-17-этажный дом планируют построить на пр. Комсомольском. Эскизы ЖК в июле 2022 года впервые показали на градсовете, а спустя ровно два года – в июле 2024-го – экспертиза выдала положительное заключение на проект. При этом готовить площадку девелопер (компания "Строительный камень") начал еще в 2021 году: он выкупил ветхие строения, выплатил собственникам компенсации, снес здания и огородил территорию забором.

ЖК, который запроектировали на участке, рассчитан на 337 квартир и 637 жителей. Первые этажи по проекту отданы под офисы и магазины. Площадка строительства сложная, с перепадом рельефа в четыре метра.

Проект ЖК на пр. Комсомольском, 48 / Фото: "Тектоника"

Эту особенность участка авторы проекта (архитекторы мастерской "Тектоника") обыграли: они заложили в низкой части подземный паркинг на 95 машино-мест. Его кровлю сделали эксплуатируемой: там разместили детские, спортивные зоны (включая баскетбольную площадку), зоны отдыха. Сам дом построят из железобетонных панелей, а фасады оштукатурят в светлые цвета.

Объемно-пространственное решение квартала / Фото: "Альфа-проект"

Будущее квартала

Отметим, что летом 2023 года в Барнауле утвердили проект планировки квартала, где и возведут ЖК. Микрорайон ограничен ул. Чернышевского, Промышленной, Интернациональной, пр. Комсомольским. Его площадь – 14,2 га. Вместо частного сектора и ветхих многоквартирных домов предполагают возвести 13 многоэтажек высотой от 7 до 17 уровней, рассчитанных на 1663 квартиры. Всего в квартале смогут проживать 3976 человек.

Вместо существующего детского сада в микрорайоне запроектировано двухэтажное учреждение на 220-280 мест. Территории школы искусств и образовательной школы № 6 будут увеличены: здесь появятся универсальные спортивные площадки и озеленение.

Также в квартале построят два гаража-стоянки по 250 машино-мест, а у трех многоквартирных домов будут собственные подземные гаражи, рассчитанные на 895 автомобилей.

Дополнительно в микрорайоне предусмотрят 535 открытых парковок. Запланированы в квартале и спортивно-административные объекты. Главной особенностью квартала станет прогулочный бульвар, который предусмотрен вдоль переулка Некрасова.

Проект планировки был разработан по заказу "Строительного камня": вероятно, этот документ был необходим, чтобы уточнить все технико-экономические показатели проекта ЖК и оформить перспективы микрорайона.