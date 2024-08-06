17-этажный ЖК с эксплуатируемой кровлей паркинга возведут в центре Барнаула
Проект несколько лет ждет реализации
06 августа 2024, 09:14, ИА Амител
Многоквартирный 12-17-этажный дом планируют построить на пр. Комсомольском. Эскизы ЖК в июле 2022 года впервые показали на градсовете, а спустя ровно два года – в июле 2024-го – экспертиза выдала положительное заключение на проект. При этом готовить площадку девелопер (компания "Строительный камень") начал еще в 2021 году: он выкупил ветхие строения, выплатил собственникам компенсации, снес здания и огородил территорию забором.
ЖК, который запроектировали на участке, рассчитан на 337 квартир и 637 жителей. Первые этажи по проекту отданы под офисы и магазины. Площадка строительства сложная, с перепадом рельефа в четыре метра.
Проект ЖК на пр. Комсомольском, 48 / Фото: "Тектоника"
Эту особенность участка авторы проекта (архитекторы мастерской "Тектоника") обыграли: они заложили в низкой части подземный паркинг на 95 машино-мест. Его кровлю сделали эксплуатируемой: там разместили детские, спортивные зоны (включая баскетбольную площадку), зоны отдыха. Сам дом построят из железобетонных панелей, а фасады оштукатурят в светлые цвета.
Объемно-пространственное решение квартала / Фото: "Альфа-проект"
Будущее квартала
Отметим, что летом 2023 года в Барнауле утвердили проект планировки квартала, где и возведут ЖК. Микрорайон ограничен ул. Чернышевского, Промышленной, Интернациональной, пр. Комсомольским. Его площадь – 14,2 га. Вместо частного сектора и ветхих многоквартирных домов предполагают возвести 13 многоэтажек высотой от 7 до 17 уровней, рассчитанных на 1663 квартиры. Всего в квартале смогут проживать 3976 человек.
Вместо существующего детского сада в микрорайоне запроектировано двухэтажное учреждение на 220-280 мест. Территории школы искусств и образовательной школы № 6 будут увеличены: здесь появятся универсальные спортивные площадки и озеленение.
Также в квартале построят два гаража-стоянки по 250 машино-мест, а у трех многоквартирных домов будут собственные подземные гаражи, рассчитанные на 895 автомобилей.
Дополнительно в микрорайоне предусмотрят 535 открытых парковок. Запланированы в квартале и спортивно-административные объекты. Главной особенностью квартала станет прогулочный бульвар, который предусмотрен вдоль переулка Некрасова.
Проект планировки был разработан по заказу "Строительного камня": вероятно, этот документ был необходим, чтобы уточнить все технико-экономические показатели проекта ЖК и оформить перспективы микрорайона.
09:36:10 06-08-2024
у элитного на крыше должна быть парковка для вертолетов.
а то как правильным поцам - от посадки до дома пешком тащиться?
10:38:23 06-08-2024
637 жителей и 95 мест под жоповозки? ну такое...
пс. извиняюсь, это панельный человейник, а не Илитка, им не нужны парковки
15:02:07 06-08-2024
Три раза перечитал статью. Где, блин, хоть одно слово об элитарности возводимого жилья? Кстати, железобетонные панели — это первейший признак жилья эконом-класса, что бы там ни говорил застройщик. Более высокие классы жилья возводятся из керамического кирпича.
22:07:05 06-08-2024
За чей счёт детский садик? Школа 6,вечерняя.А если дом не ветхий?
00:54:52 07-08-2024
337 квартир. Не многовато ли на один дом?
09:35:29 07-08-2024
🤦🏻♀️ безумие
17:47:10 08-08-2024
Когда же Обским бульваром займутся,трущёбы надоели!