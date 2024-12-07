17-градусный мороз ударит по Алтайскому краю в ближайшее время
Местами ожидается порывистый ветер
07 декабря 2024, 18:05, ИА Амител
Фото: Anne Nygård / unsplash.com
В Алтайском крае в ночь на 8 декабря будет мороз, следует из прогноза погоды регионального Гидрометцентра.
По краю температура воздуха составит -7...-12 градусов, по северо-западу будет до -17, а в Барнауле ожидается до -10.
Также выпадет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер подует северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
20:14:33 07-12-2024
Прям ударит так, что накаченные губы местных чучундр полопаются на арктическом морозе!