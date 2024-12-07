17-градусный мороз ударит по Алтайскому краю в ближайшее время

Местами ожидается порывистый ветер

07 декабря 2024, 18:05, ИА Амител

Фото: Anne Nygård / unsplash.com

В Алтайском крае в ночь на 8 декабря будет мороз, следует из прогноза погоды регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит -7...-12 градусов, по северо-западу будет до -17, а в Барнауле ожидается до -10.

Также выпадет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер подует северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.