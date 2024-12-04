Синоптик рассказала, когда на Алтае ударят морозы до -25 градусов
Мороз начнет усиливаться с 8 декабря
04 декабря 2024, 11:45, ИА Амител
Спокойная и без осадков погода сохранится в Алтайском крае 5 и 6 декабря, и только в пятницу по западным районам пройдет небольшой снег. Но уже на выходных осадки небольшой и умеренной интенсивности ожидаются на большей части территории региона. Местами ветер усилится до 12-14 метров в секунду, поднимутся слабые метели. Об этом amic.ru сообщила ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.
"В период с 5 по 7 декабря преобладающие температуры ночью составят -6...-13 градусов, но местами столбики термометров опустятся до -15...-20°С. Днем будет от -1 до -8 градусов. В ночь на воскресенье мороз по всему краю усилится до -13...-18, а днем будет от -8 до -15 градусов", – рассказала синоптик.
Тенденция на похолодание сохранится и в начале новой рабочей недели. По предварительному прогнозу, ночью морозы окрепнут до -20...-25 градусов. Но эта волна холода будет кратковременной и уже со среды температура начнет повышаться.
11:52:48 04-12-2024
на фото - следы уходящего в закат Воронова?
14:33:41 04-12-2024
Не вижу морозы даже -15. Какие -20?
17:54:49 04-12-2024
КонАн (14:33:41 04-12-2024) Не вижу морозы даже -15. Какие -20?... А где увидеть хотите? Все синоптики врут.... Никто не знает какая погода будет даже на один день.
15:23:10 04-12-2024
Ушёл во время.
20:40:17 04-12-2024
Гость (15:23:10 04-12-2024) Ушёл во время. ... во время чего?