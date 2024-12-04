Мороз начнет усиливаться с 8 декабря

04 декабря 2024, 11:45, ИА Амител

Следы на снегу / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Спокойная и без осадков погода сохранится в Алтайском крае 5 и 6 декабря, и только в пятницу по западным районам пройдет небольшой снег. Но уже на выходных осадки небольшой и умеренной интенсивности ожидаются на большей части территории региона. Местами ветер усилится до 12-14 метров в секунду, поднимутся слабые метели. Об этом amic.ru сообщила ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"В период с 5 по 7 декабря преобладающие температуры ночью составят -6...-13 градусов, но местами столбики термометров опустятся до -15...-20°С. Днем будет от -1 до -8 градусов. В ночь на воскресенье мороз по всему краю усилится до -13...-18, а днем будет от -8 до -15 градусов", – рассказала синоптик.

Тенденция на похолодание сохранится и в начале новой рабочей недели. По предварительному прогнозу, ночью морозы окрепнут до -20...-25 градусов. Но эта волна холода будет кратковременной и уже со среды температура начнет повышаться.