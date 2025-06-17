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17-летний барнаулец без прав попал в ДТП на мотоцикле в Горном Алтае

Юношу госпитализировали

17 июня 2025, 14:25, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

17-летний житель Барнаула пострадал в ДТП с мотоциклом в селе Майма Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 16 июня около 20:20 у дома № 52 по улице Советской.

"17-летний житель Барнаула за рулем мотоцикла Motoland XF 300-A не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП несовершеннолетний водитель с травмами различной степени тяжести был госпитализирован", – рассказали в полиции.

В отношении юного байкера возбудили административное расследование по статье КоАП РФ о езде без прав.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 2

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Гость

14:30:59 17-06-2025

Опять дтп с мотоциклом и опять без прав

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Гость

17:36:42 17-06-2025

Гаишников то нету, а камерам им пофигу на безопасность, они бабосы стригут для владельцев.

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