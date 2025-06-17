17-летний барнаулец без прав попал в ДТП на мотоцикле в Горном Алтае
Юношу госпитализировали
17 июня 2025, 14:25, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
17-летний житель Барнаула пострадал в ДТП с мотоциклом в селе Майма Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
Авария случилась 16 июня около 20:20 у дома № 52 по улице Советской.
"17-летний житель Барнаула за рулем мотоцикла Motoland XF 300-A не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП несовершеннолетний водитель с травмами различной степени тяжести был госпитализирован", – рассказали в полиции.
В отношении юного байкера возбудили административное расследование по статье КоАП РФ о езде без прав.
14:30:59 17-06-2025
Опять дтп с мотоциклом и опять без прав
17:36:42 17-06-2025
Гаишников то нету, а камерам им пофигу на безопасность, они бабосы стригут для владельцев.