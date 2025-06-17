Мужчина погиб в результате ДТП в Барнауле

По предварительным данным, водитель выехал на встречную полосу и допустил столкновение

17 июня 2025, 07:15, ИА Амител

Фото: городская Госавтоинспекция

В Барнауле произошло ДТП, в результате которого погиб один из водителей, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел 16 июня около 21:00 на пятом километре автодороги "Мостовой переход через реку Обь".

Предварительно установлено, что 60-летний водитель автомобиля Lada Granta, двигаясь по встречной полосе, столкнулся с автомобилем Toyota Camry, за рулем которого находился 43-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Lada Granta скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель Toyota Camry госпитализирован.