Мужчина погиб в результате ДТП в Барнауле
По предварительным данным, водитель выехал на встречную полосу и допустил столкновение
17 июня 2025, 07:15, ИА Амител
Фото: городская Госавтоинспекция
В Барнауле произошло ДТП, в результате которого погиб один из водителей, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.
Инцидент произошел 16 июня около 21:00 на пятом километре автодороги "Мостовой переход через реку Обь".
Предварительно установлено, что 60-летний водитель автомобиля Lada Granta, двигаясь по встречной полосе, столкнулся с автомобилем Toyota Camry, за рулем которого находился 43-летний мужчина.
В результате ДТП водитель Lada Granta скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель Toyota Camry госпитализирован.
08:09:18 17-06-2025
Слава самому массовому отечественному автомобилю, Ладе Гранте! Что ни столкновение - всегда погибшие. Отличная активная и пассивная безопасность данного транспортного средства! Всем по Ладе Гранте и мы окажемся в раю!
08:32:12 17-06-2025
Гость (08:09:18 17-06-2025) Слава самому массовому отечественному автомобилю, Ладе Грант... сделай лучше, умник..
08:48:20 17-06-2025
Гость (08:32:12 17-06-2025) сделай лучше, умник.....
Так во всём мире делают лучше и дешевле. А не умеешь делать, зачем же заставлять сограждан приобретать самоубийственные повозки по космическим ценам. Кому это нужно, умник?
09:18:02 17-06-2025
Гость (08:48:20 17-06-2025) Так во всём мире делают лучше и дешевле. А не умеешь дел... Ремень для слабаков?
09:53:08 17-06-2025
Гость (09:18:02 17-06-2025) Ремень для слабаков?... Ремень помогает, но только когда силовая структура кузова при ударе сохраняет салон. В данном случае этого не произошло, салон деформирован, руль ушел вверх, подушка выстрелила куба попало, возможно сломала шею водителю, отчего он скончался.
10:22:16 17-06-2025
Гость (08:48:20 17-06-2025) Так во всём мире делают лучше и дешевле. А не умеешь дел... ну ты то можешь сделать лучше и дешевле? или только языком трепать, умник?
10:43:38 17-06-2025
Гость (10:22:16 17-06-2025) ну ты то можешь сделать лучше и дешевле? или только языком т... как вы ловко, по-иезуитски, переходите на личности, меняя тему разговора. В стиле "сам дурак".
Объясните, при чем здесь условный "гость", если машины объективно - амно? или вы считаете, что они - "конфетные"?
11:45:52 17-06-2025
Гость (10:43:38 17-06-2025) как вы ловко, по-иезуитски, переходите на личности, меняя те...
Да, не обращайте внимания. Не считает он, что продукция автотаза "конфетная". Работа у него такая и нужно следовать инструкциям из методички, даже такими передёргиваниями, когда просто нет никаких аргументов. Не стал ему писать, что я Акио Тоёда и "немного" понимаю в автомобильном бизнесе.
10:36:23 17-06-2025
Гость (08:32:12 17-06-2025) сделай лучше, умник..... Не пукай в лужу
09:42:02 17-06-2025
Чего? какая еще встречка на мостовом переходе? там разделенка же
10:19:01 17-06-2025
согласен, что жигуль - та еще гробовозка.
особенно если учесть, что она стоит как 12 летние камри или рафик.
смотрю как люди ездят, толи от жары бак течет, толи в принципе безголовые.
потому что у большинства машины, которые когда новыми-то были, никак не были предназначены для агрессивной езды, не то что сейчас.
да, и немецких автобанов в крае я не видел, ни одного.
кому и что показать хотят...
13:43:17 17-06-2025
на фотке што происходит? какой такой мост? какая встоечка, там разделитель!! што происходит??!!