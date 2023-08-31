17-летний рабочий упал с высоты и получил тяжелые травмы в Барнауле

Подросток оказался в составе строительной бригады, которая вела демонтажные работы

31 августа 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

17-летний подросток упал с высоты во время работы на строительном объекте и получил тяжелые травмы. Как сообщает "МК на Алтае", инцидент произошел сегодня, 31 августа, в здании по проспекту Космонавтов, 16.

Строительная бригада, в составе которой был несовершеннолетний, вела демонтажные работы на высоте. В один момент подросток покачнулся на конструкции и упал с высоты около 5 метров.

Подростка экстренно госпитализировали в тяжелейшем состоянии. Если он выживет, то его здоровью, скорее всего, причинен тяжкий вред.

Напомним, что по трудовому законодательству несовершеннолетних нельзя привлекать к высотным работам. В отдельных случаях это допускается, но лишь с 16 лет и после медицинского разрешения и обучения.