17-летний рабочий упал с высоты и получил тяжелые травмы в Барнауле
Подросток оказался в составе строительной бригады, которая вела демонтажные работы
31 августа 2023, 17:30, ИА Амител
17-летний подросток упал с высоты во время работы на строительном объекте и получил тяжелые травмы. Как сообщает "МК на Алтае", инцидент произошел сегодня, 31 августа, в здании по проспекту Космонавтов, 16.
Строительная бригада, в составе которой был несовершеннолетний, вела демонтажные работы на высоте. В один момент подросток покачнулся на конструкции и упал с высоты около 5 метров.
Подростка экстренно госпитализировали в тяжелейшем состоянии. Если он выживет, то его здоровью, скорее всего, причинен тяжкий вред.
Напомним, что по трудовому законодательству несовершеннолетних нельзя привлекать к высотным работам. В отдельных случаях это допускается, но лишь с 16 лет и после медицинского разрешения и обучения.
19:53:45 31-08-2023
"Если он выживет, то его здоровью, скорее всего, причинят тяжкий вред. "
21:04:57 31-08-2023
Напомним, что по трудовому законодательству несовершеннолетних нельзя привлекать к высотным работам-А он был хоть трудоустроен? Летом школьники и студенты постоянно работают неофициально.
22:03:39 31-08-2023
Какой ужас, что у нас гибнут люди на работе, не соблюдается техника безопасности.
09:31:59 01-09-2023
"17-летний подросток",скоро будете писать 65-летний подросток?