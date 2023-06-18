17-летняя девочка умерла от отравления "Мистером Сидром" – напиток ей купила мама
Врачи две недели боролись за жизнь подростка, но не смогли ее спасти
18 июня 2023, 21:29, ИА Амител
Фото: pxhere.cm
В Пензе 17-летняя девочка умерла от отравления "Мистером Сидром". Об этом сообщает Baza.
Подросток поехала на день рождения к подруге и попросила у мамы купить выпивку. Женщина купила дочери литр "Мистера Сидра", который та выпила на глазах у взрослых. Через некоторое время девочке стало плохо, вызвали скорую.
Врачи диагностировали отравление метанолом. Две недели специалисты боролись за жизнь пострадавшей, но не смогли ее спасти.
В магазине, где был приобретен напиток, заявили, что закупили партию у самарской компании "АНДИ", принадлежащей арестованному ранее Гусейнову Анару.
22:20:16 18-06-2023
Купил в светофоре окорочка , оказались нашпигованые серой гелеобразной жижей. Обратился в роспотребнадзор, а там что бы принять жалобу или через госуслуги заходи или иди на ... В оканцовке махнул рукой и роспотребпозор ни каких действий не предпринял. Трвите страну Гусейновы Анары Оглы сколько вам угодно.
07:15:36 19-06-2023
Гость (22:20:16 18-06-2023) Купил в светофоре окорочка , оказались нашпигованые серой ге... а чего через госуслуги не написал? жим жим заиграл в пятой точке, что тебя посчитают??
09:28:14 19-06-2023
Гость (22:20:16 18-06-2023) Купил в светофоре окорочка , оказались нашпигованые серой ге... А не для того государство организовывало структуру, чтобы по вашим прихотям людей гонять
06:36:44 19-06-2023
Практически вся еда глубокой обработки делается у нас из невесть чего и если даже не убивает сразу, как в этом конкретном случае, то отравляет организм токсинами медленно, но верно, сокращая жизнь на десятилетия.
09:58:00 19-06-2023
Да! надо упрощать возможность пожаловаться на некачественные продукты! Попадаются они часто, а связываться не охота из-за того, что не дозвониться никуда в ведомства и госуслуги глючат
10:14:49 19-06-2023
Гость (09:58:00 19-06-2023) Да! надо упрощать возможность пожаловаться на некачественные... Даже если подадите жалобу на Госуслугах, не факт, что будет результат. Роспотребнадзор по вашей жалобе запросит разрешение на проверку у Прокуратуры, только после санкции прокурора начнут проверять. Но Прокуратура обычно выносит вердикт " нет оснований для проверки".
10:49:55 19-06-2023
Не для того отменили проверки, чтобы всякие жаловались. Всё у нас хорошо.