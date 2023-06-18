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17-летняя девочка умерла от отравления "Мистером Сидром" – напиток ей купила мама

Врачи две недели боролись за жизнь подростка, но не смогли ее спасти

18 июня 2023, 21:29, ИА Амител

Фото: pxhere.cm
Фото: pxhere.cm

В Пензе 17-летняя девочка умерла от отравления "Мистером Сидром". Об этом сообщает Baza.

Подросток поехала на день рождения к подруге и попросила у мамы купить выпивку. Женщина купила дочери литр "Мистера Сидра", который та выпила на глазах у взрослых. Через некоторое время девочке стало плохо, вызвали скорую.

Врачи диагностировали отравление метанолом. Две недели специалисты боролись за жизнь пострадавшей, но не смогли ее спасти.

В магазине, где был приобретен напиток, заявили, что закупили партию у самарской компании "АНДИ", принадлежащей арестованному ранее Гусейнову Анару.

Происшествия алкоголь

Комментарии 7

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Гость

22:20:16 18-06-2023

Купил в светофоре окорочка , оказались нашпигованые серой гелеобразной жижей. Обратился в роспотребнадзор, а там что бы принять жалобу или через госуслуги заходи или иди на ... В оканцовке махнул рукой и роспотребпозор ни каких действий не предпринял. Трвите страну Гусейновы Анары Оглы сколько вам угодно.

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Гость

07:15:36 19-06-2023

Гость (22:20:16 18-06-2023) Купил в светофоре окорочка , оказались нашпигованые серой ге... а чего через госуслуги не написал? жим жим заиграл в пятой точке, что тебя посчитают??

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Гость

09:28:14 19-06-2023

Гость (22:20:16 18-06-2023) Купил в светофоре окорочка , оказались нашпигованые серой ге... А не для того государство организовывало структуру, чтобы по вашим прихотям людей гонять

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Гость

06:36:44 19-06-2023

Практически вся еда глубокой обработки делается у нас из невесть чего и если даже не убивает сразу, как в этом конкретном случае, то отравляет организм токсинами медленно, но верно, сокращая жизнь на десятилетия.

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Гость

09:58:00 19-06-2023

Да! надо упрощать возможность пожаловаться на некачественные продукты! Попадаются они часто, а связываться не охота из-за того, что не дозвониться никуда в ведомства и госуслуги глючат

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такие вот пироги с котятами

10:14:49 19-06-2023

Гость (09:58:00 19-06-2023) Да! надо упрощать возможность пожаловаться на некачественные... Даже если подадите жалобу на Госуслугах, не факт, что будет результат. Роспотребнадзор по вашей жалобе запросит разрешение на проверку у Прокуратуры, только после санкции прокурора начнут проверять. Но Прокуратура обычно выносит вердикт " нет оснований для проверки".

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Гость

10:49:55 19-06-2023

Не для того отменили проверки, чтобы всякие жаловались. Всё у нас хорошо.

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