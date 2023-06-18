17-летняя девочка умерла от отравления "Мистером Сидром" – напиток ей купила мама

Врачи две недели боролись за жизнь подростка, но не смогли ее спасти

18 июня 2023, 21:29, ИА Амител

Фото: pxhere.cm

В Пензе 17-летняя девочка умерла от отравления "Мистером Сидром". Об этом сообщает Baza.

Подросток поехала на день рождения к подруге и попросила у мамы купить выпивку. Женщина купила дочери литр "Мистера Сидра", который та выпила на глазах у взрослых. Через некоторое время девочке стало плохо, вызвали скорую.

Врачи диагностировали отравление метанолом. Две недели специалисты боролись за жизнь пострадавшей, но не смогли ее спасти.

В магазине, где был приобретен напиток, заявили, что закупили партию у самарской компании "АНДИ", принадлежащей арестованному ранее Гусейнову Анару.