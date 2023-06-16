Мужчина выпил 12 литров "Мистера Сидра" и выжил, потому что запил водкой

Врачи даже не знают, сколько он пил, чтобы победить метанол

16 июня 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Житель Димитровграда выпил 12 литров "Мистера Сидра" и выжил. Об этом сообщает РИА ФАН.

По словам врачей, одновременно с опасным сидром мужчина пил водку, что его в итоге и спасло. Врачи предполагают, что этиловый спирт мог нейтрализовать действие токсичного метанола.

При этом специалисты даже не могут предположить, сколько водки нужно было выпить, чтобы нейтрализовать действие метанола.

Информации о состоянии выжившего мужчины нет.