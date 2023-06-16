НОВОСТИПроисшествия

Мужчина выпил 12 литров "Мистера Сидра" и выжил, потому что запил водкой

Врачи даже не знают, сколько он пил, чтобы победить метанол

16 июня 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Житель Димитровграда выпил 12 литров "Мистера Сидра" и выжил. Об этом сообщает РИА ФАН.

По словам врачей, одновременно с опасным сидром мужчина пил водку, что его в итоге и спасло. Врачи предполагают, что этиловый спирт мог нейтрализовать действие токсичного метанола.

При этом специалисты даже не могут предположить, сколько водки нужно было выпить, чтобы нейтрализовать действие метанола.

Информации о состоянии выжившего мужчины нет.

Происшествия

Комментарии 7

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Гость

10:46:10 16-06-2023

скрытая реклама водки

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Гость

11:03:08 16-06-2023

Цитирую Лаврова.

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Гость

11:11:31 16-06-2023

Легенды и сказания современности

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ВВП

11:43:12 16-06-2023

Этиловый спирт является антидотом к метиловому

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Гость

11:59:09 16-06-2023

ВВП (11:43:12 16-06-2023) Этиловый спирт является антидотом к метиловому... Его надо выпить в таком же количестве?

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Гость

12:23:39 16-06-2023

ну теперь придется все это перепроверить.. все выхи бухать(

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Гость

12:33:33 16-06-2023

Интересный клинический опыт!

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