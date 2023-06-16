Мужчина выпил 12 литров "Мистера Сидра" и выжил, потому что запил водкой
Врачи даже не знают, сколько он пил, чтобы победить метанол
16 июня 2023, 10:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Житель Димитровграда выпил 12 литров "Мистера Сидра" и выжил. Об этом сообщает РИА ФАН.
По словам врачей, одновременно с опасным сидром мужчина пил водку, что его в итоге и спасло. Врачи предполагают, что этиловый спирт мог нейтрализовать действие токсичного метанола.
При этом специалисты даже не могут предположить, сколько водки нужно было выпить, чтобы нейтрализовать действие метанола.
Информации о состоянии выжившего мужчины нет.
10:46:10 16-06-2023
скрытая реклама водки
11:03:08 16-06-2023
Цитирую Лаврова.
11:11:31 16-06-2023
Легенды и сказания современности
11:43:12 16-06-2023
Этиловый спирт является антидотом к метиловому
11:59:09 16-06-2023
ВВП (11:43:12 16-06-2023) Этиловый спирт является антидотом к метиловому... Его надо выпить в таком же количестве?
12:23:39 16-06-2023
ну теперь придется все это перепроверить.. все выхи бухать(
12:33:33 16-06-2023
Интересный клинический опыт!