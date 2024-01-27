17 пожаров потушили в Алтайском крае за сутки
Из них два ликвидировали в Барнауле
27 января 2024, 12:52, ИА Амител
Пожарные / Фото: МЧС Алтайского края
В Алтайском крае за 26 января потушили 17 пожаров, в том числе 2 в Барнауле, сообщили в МЧС региона.
Из этого числа 10 возгораний случилось в жилом секторе. Информации о раненых и погибших нет.
Ранее в ведомстве рассказывали, что за каждым таким пожаром стоит "чья-то неосторожность, равнодушие к вопросам безопасности".
Спасатели призвали помнить о правилах пожарной безопасности, уделив особое внимание отоплению, обогревателям и прочему электрооборудованию.
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