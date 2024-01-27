17 пожаров потушили в Алтайском крае за сутки

Из них два ликвидировали в Барнауле

27 января 2024, 12:52, ИА Амител

Пожарные / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае за 26 января потушили 17 пожаров, в том числе 2 в Барнауле, сообщили в МЧС региона.

Из этого числа 10 возгораний случилось в жилом секторе. Информации о раненых и погибших нет.

Ранее в ведомстве рассказывали, что за каждым таким пожаром стоит "чья-то неосторожность, равнодушие к вопросам безопасности".

Спасатели призвали помнить о правилах пожарной безопасности, уделив особое внимание отоплению, обогревателям и прочему электрооборудованию.