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Замыкание произошло в спорткомплексе "Победа" в Барнауле

На месте работали пожарные

27 января 2024, 09:05, ИА Амител

Возгорание проводки в спорткомплексе "Победа" / Фото: МЧС Алтайского края
Возгорание проводки в спорткомплексе "Победа" / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле сотрудник спорткомплекса "Победа" на ул. Антона Петрова 26 января вызвал пожарных из-за искр под потолком спортзала.

Прибывшие огнеборцы выяснили, что произошло замыкание в плафоне. Возгорание ликвидировали до прибытия подразделений, отметили в МЧС Алтайского края.

Барнаул Пожары

Комментарии 3

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Гость

10:46:48 27-01-2024

надеюсь паркет не залили водой

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ДВМ

21:06:52 27-01-2024

Не замыкание, а наоборот- плохой контакт проводов. И не в плафоне, а в распределительной коробке

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Гость

22:23:05 27-01-2024

Пшикнуть кислотой из подходящего огнетушителя и всё пройдёт.

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