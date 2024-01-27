Замыкание произошло в спорткомплексе "Победа" в Барнауле
На месте работали пожарные
27 января 2024, 09:05, ИА Амител
Возгорание проводки в спорткомплексе "Победа" / Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле сотрудник спорткомплекса "Победа" на ул. Антона Петрова 26 января вызвал пожарных из-за искр под потолком спортзала.
Прибывшие огнеборцы выяснили, что произошло замыкание в плафоне. Возгорание ликвидировали до прибытия подразделений, отметили в МЧС Алтайского края.
10:46:48 27-01-2024
надеюсь паркет не залили водой
21:06:52 27-01-2024
Не замыкание, а наоборот- плохой контакт проводов. И не в плафоне, а в распределительной коробке
22:23:05 27-01-2024
Пшикнуть кислотой из подходящего огнетушителя и всё пройдёт.