Замыкание произошло в спорткомплексе "Победа" в Барнауле

На месте работали пожарные

27 января 2024, 09:05, ИА Амител

Возгорание проводки в спорткомплексе "Победа" / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле сотрудник спорткомплекса "Победа" на ул. Антона Петрова 26 января вызвал пожарных из-за искр под потолком спортзала.

Прибывшие огнеборцы выяснили, что произошло замыкание в плафоне. Возгорание ликвидировали до прибытия подразделений, отметили в МЧС Алтайского края.