175 участков. В "Дом.рф" рассказали, как будут осваивать территорию у аэропорта Барнаула
Квартал застроят жильем, социальными и промышленными объектами
27 января 2025, 09:00, ИА Амител
Квартал площадью 917 га, расположенный в районе ул. Просторной и Павловского тракта, поделят на 175 участков и переведут в краевую собственность. В дальнейшем земли будут выставлены на торги. Об этом рассказал директор подразделения "Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура" "Дом.рф" Иван Будлов.
Он напомнил, что территория решением правительственной комиссией отведена под комплексное развитие. Из 175 участков, на которые поделен квартал, 64 общей площадью около 360 гектаров планируется использовать для размещения производственных и коммунально-складских предприятий.
"С учетом участков, которые будут выделены для обеспечения единой транспортной инфраструктуры территории, площадь производственной зоны составит немногим более 400 гектаров. Вопрос создания особой экономической зоны на образованных в рамках данного проекта КРТ федеральных земельных участках, предусмотренных под производственную коммунально-складскую зону, в настоящее время находится в совместной проработке", – сообщили в "Дом.рф".
Примерно половину всей территории займет промзона. Планируется, что это будет площадка в формате особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Остальная часть – а это порядка 500 гектаров – будет отдана под жилую застройку.
Пока точно неизвестно, когда состоятся первые торги по реализации земель. На сайте "Дом.рф" указан второй квартал 2025 года.
Отметим, что микрорайон вдоль Павловского тракта включили в обновленный генплан города. Жилая часть "нарезана" на десять крупных кварталов, рассчитанных на 1,2 млн квадратных метров квартир. Также генплан предполагает строительство десяти детсадов, четырех школ, спортцентра с бассейном и спортзалом, поликлиники.
09:13:24 27-01-2025
Вот застроят 175 участков. Да всё равно, что застроят. Главный вопрос, а дороги строить в этом месте собираетесь??? Или так и будете, как сейчас, нагружать новыми кварталами улицу Просторную? Ведь улица в частном секторе, по одной полосе в каждую сторону, без возможности расширения. Павловский тракт перегружен давно, расширить тоже невозможно и никакие манипуляции с организацией движения ему не помогут. Ну, напишите хоть раз не про новую застройку, а про новые магистрали, которые построят для разгрузки дорожного движения в городе.
09:35:29 27-01-2025
Гость (09:13:24 27-01-2025) Вот застроят 175 участков. Да всё равно, что застроят. Главн... К сожалению нам ответят лишь "бизнес ничего личного", дороги рпибыль не приносят. нужны метры метры метры, продать продать, бабки бабки бабки... И этот беспредел не закончится пока правительнтсво не возьмет под себя регулирование.
Не вернет планирование, проекты относительно орода целиком а не кварталами.
09:54:35 27-01-2025
Гость (09:35:29 27-01-2025) К сожалению нам ответят лишь "бизнес ничего личного", дорог...
Про бизнес не будут ничего писать. Выйдет в очередной раз могильщик нашего города, вроде боженко, и скажет что архитекторы 70-х не предусмотрели развитие города на третье тысячелетие.
11:43:03 27-01-2025
Гость (09:13:24 27-01-2025) Вот застроят 175 участков. Да всё равно, что застроят. Главн... в целом согласен, но один вопрос, а в каком месте Просторная не имеет возможности к расширению? Там земли с запасом ещё, по две полосы в каждую сторону свободно можно сделать.
16:14:31 27-01-2025
И в каком же это месте Павловский тракт не имеет возможности расширения? На каждом перекрёстке по 8 полов, широченные автобусные карманы с шириной в две полосы. Ну, правда, где невозможно расширить Павловский тракт? Такое ощущение, что комментарий писал чиновник, не желающий решать проблемы жителей
10:21:01 27-01-2025
Вот интересно- в Новомихайловке дома оказались вне закона,так как находятся в зоне взлёта самолётов. А здесь дохрениллион квадратов построить в глиссаде и ничего?!
10:38:34 27-01-2025
Гость (10:21:01 27-01-2025) Вот интересно- в Новомихайловке дома оказались вне закона,та... ]
Как то вывели они эти земли из охранной зоны ВПП аэропорта. Даже если перенести аэропорт в другое место, ничего же не меняется. Как в эти выселки с дохрениллионом квадратных метров заезжать и выезжать? По каким улицам, проспектам? Не внутри самого этого квартала, а к нему и от него? Что планируется то? Или этот обезъянник планируется не выездным?
11:22:19 27-01-2025
у кого нет своего вертолета - идите себе спокойно
12:27:47 27-01-2025
Гость (11:43:03 27-01-2025) в целом согласен, но один вопрос, а в каком месте Просторная...
Сам Боженко отписался? На всём протяжении Просторная не имеет возможности к расширению. А от Павловского тракта уже сейчас застройка с обоих сторон вплотную к дорожному полотну. Со стороны многоэтажной застройки вырыт арык метра 1.5 глубиной и 2-3 шириной, видимо для борьбы с талыми водами, как наивно полагают проектировщики.
23:08:16 27-01-2025
Гость (12:27:47 27-01-2025) Сам Боженко отписался? На всём протяжении Просторная не ... Между дорогой и домами на Павловском тракте ещё сотню полос влезет. Вы почему всех за идиотов держите, утверждая, что Павловский тракт нельзя расширить? Может вы просто грязнуля и не хотите убирать кустики, в которых местная алкашня справляет нужду? А сколько мусора среди этих деревьев! Летом там так помойкой воняет, хоть нос затыкай! Лучше бы срубили бы это всё и новые полосы сделали бы. Так глядишь и воздух чище стал бы и ездить можно будет
23:12:13 27-01-2025
все будет заливать авиатопливом, больные поколения из года в год!
06:03:45 28-01-2025
Гость (09:13:24 27-01-2025) Вот застроят 175 участков. Да всё равно, что застроят. Главн... Негодяи . синие костюмчики. Дороги частники не делают. Только скупают землю. А чиновник продал землю и забыл про все остальное. Кто туда их направляет в эти кресла. Надо тесты проводить на их адекватность и понимание , как должно жить общество. С дорогами, парковками . что там творится в новых районах с авто, уму непостижимо. Дороги все реверс. Ждут друг дружку, что не так - конфликты.