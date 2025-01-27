175 участков. В "Дом.рф" рассказали, как будут осваивать территорию у аэропорта Барнаула

Квартал застроят жильем, социальными и промышленными объектами

27 января 2025, 09:00, ИА Амител

Границы участка на Павловском тракте / Фото: "Дом.рф"

Квартал площадью 917 га, расположенный в районе ул. Просторной и Павловского тракта, поделят на 175 участков и переведут в краевую собственность. В дальнейшем земли будут выставлены на торги. Об этом рассказал директор подразделения "Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура" "Дом.рф" Иван Будлов.

Он напомнил, что территория решением правительственной комиссией отведена под комплексное развитие. Из 175 участков, на которые поделен квартал, 64 общей площадью около 360 гектаров планируется использовать для размещения производственных и коммунально-складских предприятий.

"С учетом участков, которые будут выделены для обеспечения единой транспортной инфраструктуры территории, площадь производственной зоны составит немногим более 400 гектаров. Вопрос создания особой экономической зоны на образованных в рамках данного проекта КРТ федеральных земельных участках, предусмотренных под производственную коммунально-складскую зону, в настоящее время находится в совместной проработке", – сообщили в "Дом.рф".

Примерно половину всей территории займет промзона. Планируется, что это будет площадка в формате особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Остальная часть – а это порядка 500 гектаров – будет отдана под жилую застройку.

Пока точно неизвестно, когда состоятся первые торги по реализации земель. На сайте "Дом.рф" указан второй квартал 2025 года.

Отметим, что микрорайон вдоль Павловского тракта включили в обновленный генплан города. Жилая часть "нарезана" на десять крупных кварталов, рассчитанных на 1,2 млн квадратных метров квартир. Также генплан предполагает строительство десяти детсадов, четырех школ, спортцентра с бассейном и спортзалом, поликлиники.