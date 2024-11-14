Сотни гектаров. Какие территории в новом генплане Барнаула отдают под жилье?

Срок реализации амбициозных предложений – до 2040 года

14 ноября 2024, 08:15, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Откорректированный генплан Барнаула, который с 13 ноября выставлен на общественные обсуждения, показывает развитие города до 2040 года и решает много проблем. Одна из них – земельный вопрос. Уже несколько лет региональные строители говорят о нехватке участков под многоквартирные дома. После принятия документа в оборот введут огромные территории.

У аэропорта

Одна из самых крупных площадок, которую предлагают застроить в Барнауле, – территория Северо-Западного планировочного района (на пересечении ул. Просторной и Павловского тракта). Площадь участка – 917 га. Примерно половина отдана под многоквартирное строительство, остальное – производственная, коммунально-складская, общественно-деловая зона. Жилая часть "нарезана" на десять крупных кварталов, рассчитанных на 1,2 млн квадратных метров жилья. Также генплан предполагает строительство социальных объектов:

десять дошкольных образовательных организаций разной вместимости (280, 330 мест);

четыре школы (1100, 1500 мест);

две организации дополнительного образования детей на 550 мест;

спортивный центр с бассейном и спортивными залами;

поликлиника на 300 посещений в смену.

Земля у аэропорта находится в федеральной собственности, и ожидается, что после утверждения генплана "Дом.рф" выставит ее (речь обо всей площадке, включая промзону) на аукцион под комплексное развитие. Всего участок разделили на три лота: 37,4 га 434,8 га и 444 га. Планируемая дата торгов – первый квартал 2025 года.

Напротив этой гигантской площадки, на пересечении ул. Трактовой и Павловского тракта, также нашли землю для жилищного строительства. Это многофункциональная общественно-деловая зона. Здесь предполагают возвести многоэтажки, а также два детсада на 300 мест и школу на 1100 мест.

На правом берегу

Новый генплан города перешагнул на другой берег Оби. Сейчас его застраивают только коммерческими объектами. Однако предполагается, что до 2040 года там вырастут многоэтажки, социальные объекты, появятся зоны рекреации. Так, часть острова Помазкин отдают под жилье, коммерцию и территорию отдыха с причалом. Также здесь возведут очистные сооружения.

Развитие правого берега в генплане / Скриншот документа / ОАО "Гипрогор"

Отдают под развитие и землю по правую и левую сторону от Правобережного тракта. Здесь проектировщики предложили 27 кварталов с многоквартирными домами (включая высотки), три квартала для смешанной и общественно-деловой застройки, где разрешено возводить жилье, коммерческие и административные здания. Выделены значительные площади под озеленение (парки, скверы, бульвары) и зону отдыха с причалом.

Планируемые социальные объекты:

шесть детсадов, из которых один на 220 мест, остальные – на 280;

пять школ вместимостью 550 учащихся;

центр культуры и досуга с библиотекой;

два спортивных комплекса (один – с бассейном, второй – с ледовой ареной).

Новые правобережные кварталы будут соединены со Старым мостом автомобильной дорогой. В зоне барнаульского гребного канала также запланирована застройка многоэтажными и малоэтажными домами, коммерческими, административными и социальными объектами (два детсада на 300 и 330 мест, две школы вместимостью 800 и 1000 учащихся).

А где еще?

На территории Ковша. Заводь Оби планируют засыпать до ул. Гоголя и разместить там многоквартирные дома, детсад на 320 мест, школу на 550 мест, а также построить выставочный корпус Музея культуры Алтая.

В микрорайоне Булыгино. Здесь сформируют огромный искусственный земельный участок в районе Лесного пруда (в 80-х годах популярная территория отдыха на реке Барнаулке) и застроят жильем. Среди проектируемых объектов – три детсада на 140 мест, школа на 800 учащихся.

В микрорайонах Осипенко и Гоньбинка (вдоль ул. 2-й Строительной). Оба сейчас заняты частным сектором, ветхими многоквартирными домами и нежилыми зданиями. Вместо них проектировщики предлагают построить среднеэтажные дома (5-8 этажей). Часть кварталов попадают под зону смешанной и общественно-деловой застройки. Среди предложенных социальных объектов – пять детсадов, четыре школы, пять учреждений допобразования детей, библиотека, спортзал, пристроенный к школе № 6.

А большой квартал напротив железнодорожного вокзала в генплане занимает парк "Заречье" площадью 19,2 га. В документе сказано, что территорию планируемой зеленой зоны по диагонали пересекает река Пивоварка.

На Горе. Кварталы по обе стороны ул. Аванесова попадают в зону смешанной и общественно-деловой застройки. Крайние к берегу Оби улицы отводят под озеленение. Здесь предлагают провести мероприятия по борьбе с эрозией склона.

На территории кварталов запроектированы четыре детсада на 220, 300 и 330 мест, две школы на 1100 мест, библиотека, Дом культуры вместимостью не менее 300 человек.