Сотни гектаров. Какие территории в новом генплане Барнаула отдают под жилье?
Срок реализации амбициозных предложений – до 2040 года
14 ноября 2024, 08:15, ИА Амител
Откорректированный генплан Барнаула, который с 13 ноября выставлен на общественные обсуждения, показывает развитие города до 2040 года и решает много проблем. Одна из них – земельный вопрос. Уже несколько лет региональные строители говорят о нехватке участков под многоквартирные дома. После принятия документа в оборот введут огромные территории.
У аэропорта
Одна из самых крупных площадок, которую предлагают застроить в Барнауле, – территория Северо-Западного планировочного района (на пересечении ул. Просторной и Павловского тракта). Площадь участка – 917 га. Примерно половина отдана под многоквартирное строительство, остальное – производственная, коммунально-складская, общественно-деловая зона. Жилая часть "нарезана" на десять крупных кварталов, рассчитанных на 1,2 млн квадратных метров жилья. Также генплан предполагает строительство социальных объектов:
десять дошкольных образовательных организаций разной вместимости (280, 330 мест);
четыре школы (1100, 1500 мест);
две организации дополнительного образования детей на 550 мест;
спортивный центр с бассейном и спортивными залами;
поликлиника на 300 посещений в смену.
Земля у аэропорта находится в федеральной собственности, и ожидается, что после утверждения генплана "Дом.рф" выставит ее (речь обо всей площадке, включая промзону) на аукцион под комплексное развитие. Всего участок разделили на три лота: 37,4 га 434,8 га и 444 га. Планируемая дата торгов – первый квартал 2025 года.
Напротив этой гигантской площадки, на пересечении ул. Трактовой и Павловского тракта, также нашли землю для жилищного строительства. Это многофункциональная общественно-деловая зона. Здесь предполагают возвести многоэтажки, а также два детсада на 300 мест и школу на 1100 мест.
На правом берегу
Новый генплан города перешагнул на другой берег Оби. Сейчас его застраивают только коммерческими объектами. Однако предполагается, что до 2040 года там вырастут многоэтажки, социальные объекты, появятся зоны рекреации. Так, часть острова Помазкин отдают под жилье, коммерцию и территорию отдыха с причалом. Также здесь возведут очистные сооружения.
Развитие правого берега в генплане / Скриншот документа / ОАО "Гипрогор"
Отдают под развитие и землю по правую и левую сторону от Правобережного тракта. Здесь проектировщики предложили 27 кварталов с многоквартирными домами (включая высотки), три квартала для смешанной и общественно-деловой застройки, где разрешено возводить жилье, коммерческие и административные здания. Выделены значительные площади под озеленение (парки, скверы, бульвары) и зону отдыха с причалом.
Планируемые социальные объекты:
шесть детсадов, из которых один на 220 мест, остальные – на 280;
пять школ вместимостью 550 учащихся;
центр культуры и досуга с библиотекой;
два спортивных комплекса (один – с бассейном, второй – с ледовой ареной).
Новые правобережные кварталы будут соединены со Старым мостом автомобильной дорогой. В зоне барнаульского гребного канала также запланирована застройка многоэтажными и малоэтажными домами, коммерческими, административными и социальными объектами (два детсада на 300 и 330 мест, две школы вместимостью 800 и 1000 учащихся).
А где еще?
На территории Ковша. Заводь Оби планируют засыпать до ул. Гоголя и разместить там многоквартирные дома, детсад на 320 мест, школу на 550 мест, а также построить выставочный корпус Музея культуры Алтая.
В микрорайоне Булыгино. Здесь сформируют огромный искусственный земельный участок в районе Лесного пруда (в 80-х годах популярная территория отдыха на реке Барнаулке) и застроят жильем. Среди проектируемых объектов – три детсада на 140 мест, школа на 800 учащихся.
В микрорайонах Осипенко и Гоньбинка (вдоль ул. 2-й Строительной). Оба сейчас заняты частным сектором, ветхими многоквартирными домами и нежилыми зданиями. Вместо них проектировщики предлагают построить среднеэтажные дома (5-8 этажей). Часть кварталов попадают под зону смешанной и общественно-деловой застройки. Среди предложенных социальных объектов – пять детсадов, четыре школы, пять учреждений допобразования детей, библиотека, спортзал, пристроенный к школе № 6.
А большой квартал напротив железнодорожного вокзала в генплане занимает парк "Заречье" площадью 19,2 га. В документе сказано, что территорию планируемой зеленой зоны по диагонали пересекает река Пивоварка.
На Горе. Кварталы по обе стороны ул. Аванесова попадают в зону смешанной и общественно-деловой застройки. Крайние к берегу Оби улицы отводят под озеленение. Здесь предлагают провести мероприятия по борьбе с эрозией склона.
На территории кварталов запроектированы четыре детсада на 220, 300 и 330 мест, две школы на 1100 мест, библиотека, Дом культуры вместимостью не менее 300 человек.
08:20:12 14-11-2024
Очистные сооружения на правом берегу??
09:27:45 14-11-2024
Гость (08:20:12 14-11-2024) Очистные сооружения на правом берегу??... Да не волнуйтесь, никто там ничего строить не будет. Очередной прожект, примерно как тоннель под вокзалом. С учетом того, сколько там нужно будет отсыпать, прежде чем что-то строить, жилье будет даже не золотым, а бриллиантовым. Плюс там же нет ничего, а наши застройщики привыкли все лепить на уже существующие коммуникации. Там же даже дороги придется строить с нуля. Да и желающие жить на болоте вряд ли найдутся.
16:10:17 14-11-2024
Гость (08:20:12 14-11-2024) Очистные сооружения на правом берегу??... прикинь вода поднялась - оно всё само и уплыло. красота!! а там Новосиб пусть лопатой ест
08:20:26 14-11-2024
10 кварталов и не одной новой дороги, правильно пусть транспортный коллапс разгребают следующие
08:34:27 14-11-2024
Интересно, кто ни будь про дороги, логистику и развязки подумал? При существующей улично-дорожной сети, это утопия, ширина улиц, полосы для поворота и пр.
08:44:05 14-11-2024
В первую очередь пусть власти решат по выплатам за частные дома, а то за копейки выгонят людей из частных домов. А потом уже генплан предлагают. Надо Президенту написать что в Барнауле земля закончилась(Уже несколько лет региональные строители говорят о нехватке участков под многоквартирные дома).))) Ведь строители полезут в первую очередь на территорию Северо-Западного планировочного района (на пересечении ул. Просторной и Павловского тракта) там вторая цена в городе по земле и большой благоустроенный частный сектор с освещением, газом, светом, канализацией. И сначала путь это построят:
десять дошкольных образовательных организаций разной вместимости (280, 330 мест);
четыре школы (1100, 1500 мест);
две организации дополнительного образования детей на 550 мест;
спортивный центр с бассейном и спортивными залами;
поликлиника на 300 посещений в смену.
А уж потом жилые дома, а то дома построят и начинаю плакаться что денег нету, давайте совместно делать, мы все хорошо видим по сколько лет у нас строят поликлиники и детские сады со школами. И поликлинику надо делать больше, они и так переполнены, а тут еще построят жилья тыс на 5-7, а поликлиника на 300 чел, все как с парковками).
18:02:55 14-11-2024
Гость (08:44:05 14-11-2024) В первую очередь пусть власти решат по выплатам за частные д... КАПИТАЛИСТЫ будут думать о простых людях?! PS. Читайте К.Маркса/Ф.Энгельса.
09:34:26 14-11-2024
Зачем застраивать правый берег с заливными землями? и еще болотами. что собрались засыпать эти территории, а зачем? Нарушится сток воды в реку, пострадает не только экология этой части реки, а грунт будет напитываться влагой. Почему про это не думают заказчики и разработчики генплана? А откуда там будут брать воду для зданий, и куда канализацию сливать. Где очистные сооружения для нее на правом берегу? Это вообще кто то просчитывал по финансам? Или очередной прожект наваяли, прекрасно зная, что денег на это непродуманное убожество не дадут.
09:37:18 14-11-2024
метро по объю?
09:37:55 14-11-2024
Главное заикнуться и упомянуть про парки, но уничтожить Ковш, Лесной пруд, а на Горе вообще оползневая зона. Выгнать людей из своих домов заплатив им копейки, как произошло на Прудских и изуродовать весь город.
16:06:20 06-12-2024
Гость (09:37:55 14-11-2024) Главное заикнуться и упомянуть про парки, но уничтожить Ковш... Это бизнес , простой народ ничего не решает, кто то обоготиться , а потом уедут, с чемоданчиком денег
09:47:29 14-11-2024
ну вот у меня единственный вопрос - кто это все квартиры покупает? такая текучка с АК или где
10:49:13 14-11-2024
Гость (09:47:29 14-11-2024) ну вот у меня единственный вопрос - кто это все квартиры по... У меня этот вопрос много лет. Количество людей в Барнауле по статистике давно не растет. Количество жилья каждый год прирастает сотнями тысяч кв.м. Даже если допустить, что из старого жилья переезжают в новое, то кто тогда живет в старом. Или теперь в каждой квартире живет по одному человеку, включая детей. Или все таки где-то квартиры стоят пустые. Зачем тогда строить новые квартиры еще и в ипотеку?
11:10:31 14-11-2024
1 (10:49:13 14-11-2024) У меня этот вопрос много лет. Количество людей в Барнауле по... Какой-никакой денежный ручеек бюджетных денег в Алтайский край притекает, должен же он куда-то канализироваться. Часть проедается, часть утекает в другие регионы или даже страны, то что осталось, вкладывается в недвижимость, так как больше особо некуда.
Также еще с села народ едет в город.
12:00:10 14-11-2024
в зоне аэропорта строить нельзя. Там не просто так были запрещены строительства жилья. Самолет должен иметь после полосы несколько километоров и до полосы несколько километров. Потому что случись что при подлете развороте машины или посадке взлете увести машину на реку или в поля будет невозможно а эти кварталы как раз и будут внизу. Трагедия огромная тогда будет с кучей жертв. Сегодня самолеты очень тяжелые
12:16:13 14-11-2024
Помните трагедию в Иркутске? Там просто по халатности бак грузовому антею не промыли от летнего топлива и залили зимнее и нагрузили под завязку и пока он ехал до взлетной полосы и взлетал у него в трубках топливопровода топливо замерзло и все шесть двигателей встали прямо на взлете а зону аэропорта уже успели застроить. И этот антей упал прямо на жилые многоэтажки. И это был пи_ец!
Надо всегда думать где можно строить и селить людей а где селить людей нельзя вообще
12:45:29 14-11-2024
Если люди не дураки не будут покупать у аэропорта... а с дураков малый спрос.
14:18:41 14-11-2024
Самая большая страна в мире, а земли не хватает.
19:45:58 14-11-2024
А где новый генплан выложен в интернете? И где перечень площадок, где он в бумажном виде? Или это большой секрет?
20:48:56 17-11-2024
И весь замес со стройкой не в угоду основной массы барнаульцев, а в угоду трем,четырем из них, например, Гатилову и Отмашкину. Пусть они распродадут вначале то, что настроили и что уже годами стоит непроданным.