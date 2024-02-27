18-летнего барнаульца зарезали во время вечеринки с наркотиками
Его тело обнаружили в квартире на улице Матросова
27 февраля 2024, 18:33, ИА Амител
В одной из квартир многоэтажного жилого дома по улице Матросова в Барнауле убили 18-летнего парня. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, возбуждено уголовное дело об убийстве.
По предварительной информации, трое молодых людей употребляли в помещении наркотические средства. По невыясненной причине один из них схватился за нож и напал на друга, нанеся ему ранения. После этого проживающий в данной квартире 19-летний мужчина с ножом в руках выбежал на улицу, где его задержали сотрудники полиции.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастность молодого человека к совершению особо тяжкого преступления.
19:06:13 27-02-2024
Этих наркош к стенке и точка
19:53:47 27-02-2024
Гена (19:06:13 27-02-2024) Этих наркош к стенке и точка... Гена, не зарекайся, ни за себя, ни за детей своих...
20:19:09 27-02-2024
Гость (19:53:47 27-02-2024) Гена, не зарекайся, ни за себя, ни за детей своих...... Граждане минусователи берегите своих детей и внуков. А пустобрюхие можете продолжать, вам это не грозит..
08:48:25 28-02-2024
Гость (20:19:09 27-02-2024) Граждане минусователи берегите своих детей и внуков. А пусто... каким боком сдесь ПУСТОБРЮХИЕ
22:32:04 27-02-2024
Гена (19:06:13 27-02-2024) Этих наркош к стенке и точка...
Алкоголь самый страшный из наркотиков ,их тоже к стенке ?
08:57:43 28-02-2024
Гость (22:32:04 27-02-2024)
Алкоголь самый страшный из наркотиков ,их тоже к стенке ? ... алкоголь самый страшный из наркотиков -Сам придумал или кто сказал?
22:35:53 27-02-2024
18 и 19 - почему не в армии?
08:50:11 28-02-2024
dok_CФ (22:35:53 27-02-2024) 18 и 19 - почему не в армии?... потому что армия НЕ мусорный ящик
09:58:35 28-02-2024
Почаще бы такое, а то докатилась до нас волна солевых из москвы.
16:39:03 28-02-2024
Гена (19:06:13 27-02-2024) Этих наркош к стенке и точка... Еще тех кто играет дома на музыкальных инструментах не делая при этом звукоизоляцию