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18-летнего барнаульца зарезали во время вечеринки с наркотиками

Его тело обнаружили в квартире на улице Матросова

27 февраля 2024, 18:33, ИА Амител

Складной нож в руке / Фото: amic.ru
Складной нож в руке / Фото: amic.ru

В одной из квартир многоэтажного жилого дома по улице Матросова в Барнауле убили 18-летнего парня. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, возбуждено уголовное дело об убийстве.

По предварительной информации, трое молодых людей употребляли в помещении наркотические средства. По невыясненной причине один из них схватился за нож и напал на друга, нанеся ему ранения. После этого проживающий в данной квартире 19-летний мужчина с ножом в руках выбежал на улицу, где его задержали сотрудники полиции.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастность молодого человека к совершению особо тяжкого преступления.

Барнаул Происшествия

Комментарии 10

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Гена

19:06:13 27-02-2024

Этих наркош к стенке и точка

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Гость

19:53:47 27-02-2024

Гена (19:06:13 27-02-2024) Этих наркош к стенке и точка... Гена, не зарекайся, ни за себя, ни за детей своих...

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Гость

20:19:09 27-02-2024

Гость (19:53:47 27-02-2024) Гена, не зарекайся, ни за себя, ни за детей своих...... Граждане минусователи берегите своих детей и внуков. А пустобрюхие можете продолжать, вам это не грозит..

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Гость

08:48:25 28-02-2024

Гость (20:19:09 27-02-2024) Граждане минусователи берегите своих детей и внуков. А пусто... каким боком сдесь ПУСТОБРЮХИЕ

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Гость

22:32:04 27-02-2024

Гена (19:06:13 27-02-2024) Этих наркош к стенке и точка...
Алкоголь самый страшный из наркотиков ,их тоже к стенке ?

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гость

08:57:43 28-02-2024

Гость (22:32:04 27-02-2024)
Алкоголь самый страшный из наркотиков ,их тоже к стенке ? ... алкоголь самый страшный из наркотиков -Сам придумал или кто сказал?

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dok_CФ

22:35:53 27-02-2024

18 и 19 - почему не в армии?

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Гость

08:50:11 28-02-2024

dok_CФ (22:35:53 27-02-2024) 18 и 19 - почему не в армии?... потому что армия НЕ мусорный ящик

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Гость

09:58:35 28-02-2024

Почаще бы такое, а то докатилась до нас волна солевых из москвы.

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СЭМ

16:39:03 28-02-2024

Гена (19:06:13 27-02-2024) Этих наркош к стенке и точка... Еще тех кто играет дома на музыкальных инструментах не делая при этом звукоизоляцию

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