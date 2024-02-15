Барнаулец во время застолья зарезал сына
Пострадавший скончался от полученных травм
15 февраля 2024, 16:32, ИА Амител
Кухонный нож / Фото: pxhere.com
76-летнему жителю Барнаула предъявили обвинение в убийстве собственного сына. Об этом сообщили в региональном СК.
По данным следователей, 14 февраля мужчина вместе с 48-летним сыном распивал спиртное. В ходе застолья между ними произошел конфликт. Отец взял нож и ударил сына в грудь.
Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.
"В ближайшее время следователем будет направлено ходатайство в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", – рассказали следователи.
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