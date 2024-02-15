НОВОСТИПроисшествия

Барнаулец во время застолья зарезал сына

Пострадавший скончался от полученных травм

15 февраля 2024, 16:32, ИА Амител

Кухонный нож / Фото: pxhere.com
Кухонный нож / Фото: pxhere.com

76-летнему жителю Барнаула предъявили обвинение в убийстве собственного сына. Об этом сообщили в региональном СК.

По данным следователей, 14 февраля мужчина вместе с 48-летним сыном распивал спиртное. В ходе застолья между ними произошел конфликт. Отец взял нож и ударил сына в грудь. 

Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

"В ближайшее время следователем будет направлено ходатайство в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", – рассказали следователи. 

Барнаул Убийство

Комментарии 5

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Гость

16:35:08 15-02-2024

О мир, о нравы!

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Гость

16:35:33 15-02-2024

"Я тебя породил, я тебя и убью!?" МРАКОБЕСИЕ!

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Гость

16:39:23 15-02-2024

Фигассе... Бодрый синяк

  -2 Нравится
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Гость

19:04:27 15-02-2024

Ключевое слово - АЛКОГОЛЬ!!!

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ШАХ и МАТ

19:25:41 15-02-2024

Картина маслом (Царь Иван грозный убил своего сына)

  -9 Нравится
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