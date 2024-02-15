Барнаулец во время застолья зарезал сына

Пострадавший скончался от полученных травм

15 февраля 2024, 16:32, ИА Амител

Кухонный нож / Фото: pxhere.com

76-летнему жителю Барнаула предъявили обвинение в убийстве собственного сына. Об этом сообщили в региональном СК.

По данным следователей, 14 февраля мужчина вместе с 48-летним сыном распивал спиртное. В ходе застолья между ними произошел конфликт. Отец взял нож и ударил сына в грудь.

Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.