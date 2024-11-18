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18-летний барнаулец "сходил" на свидание в театр за 89 тыс. рублей

Знакомство в интернете обернулось для парня потерей сбережений

18 ноября 2024, 11:25, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Житель Барнаула после знакомства в интернете потерял крупную сумму денег. Он пытался оплатить билеты в театр. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

На сайте знакомств девушка отправила парню ссылку для покупки билета в театр.

После перехода по ней открылась страница мобильного банка, где юноша оплатил покупку. Билет должен был прийти на его электронную почту, однако этого не произошло. Парень обратился в техподдержку, где ему скинули ссылку с необходимостью ввода номера карты и СМС-кода. После этого со счета списалось 89 тысяч рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Мошенники

Комментарии 5

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Гость

11:49:43 18-11-2024

Хорошая новость. Раньше в 18 лет в армию забирали, достаточно часто там ума набирались

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Гость

11:55:09 18-11-2024

Откуда у 18 летнего 89 тыров. Я будучи студентом Святой Георгий курил и дворником подрабатывал

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Гость

13:31:10 18-11-2024

Гость (11:55:09 18-11-2024) Откуда у 18 летнего 89 тыров. Я будучи студентом Святой Геор... а он копил на свидание)))

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Гость

17:14:58 18-11-2024

Гость (13:31:10 18-11-2024) а он копил на свидание)))...
Сидя на общажной шконке?

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Дима

17:21:05 18-11-2024

Вот если бы наоборот и 89.000 ему бы заплатили, все бы стали писать про альфонса.

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