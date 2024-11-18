18-летний барнаулец "сходил" на свидание в театр за 89 тыс. рублей
Знакомство в интернете обернулось для парня потерей сбережений
18 ноября 2024, 11:25, ИА Амител
Российские деньги / Фото: amic.ru
Житель Барнаула после знакомства в интернете потерял крупную сумму денег. Он пытался оплатить билеты в театр. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
На сайте знакомств девушка отправила парню ссылку для покупки билета в театр.
После перехода по ней открылась страница мобильного банка, где юноша оплатил покупку. Билет должен был прийти на его электронную почту, однако этого не произошло. Парень обратился в техподдержку, где ему скинули ссылку с необходимостью ввода номера карты и СМС-кода. После этого со счета списалось 89 тысяч рублей.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
11:49:43 18-11-2024
Хорошая новость. Раньше в 18 лет в армию забирали, достаточно часто там ума набирались
11:55:09 18-11-2024
Откуда у 18 летнего 89 тыров. Я будучи студентом Святой Георгий курил и дворником подрабатывал
13:31:10 18-11-2024
Гость (11:55:09 18-11-2024) Откуда у 18 летнего 89 тыров. Я будучи студентом Святой Геор... а он копил на свидание)))
17:14:58 18-11-2024
Гость (13:31:10 18-11-2024) а он копил на свидание)))...
Сидя на общажной шконке?
17:21:05 18-11-2024
Вот если бы наоборот и 89.000 ему бы заплатили, все бы стали писать про альфонса.