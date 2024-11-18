18-летний барнаулец "сходил" на свидание в театр за 89 тыс. рублей

Знакомство в интернете обернулось для парня потерей сбережений

18 ноября 2024, 11:25, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Житель Барнаула после знакомства в интернете потерял крупную сумму денег. Он пытался оплатить билеты в театр. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

На сайте знакомств девушка отправила парню ссылку для покупки билета в театр.

После перехода по ней открылась страница мобильного банка, где юноша оплатил покупку. Билет должен был прийти на его электронную почту, однако этого не произошло. Парень обратился в техподдержку, где ему скинули ссылку с необходимостью ввода номера карты и СМС-кода. После этого со счета списалось 89 тысяч рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".