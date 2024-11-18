Рубцовчанин в погоне за легким заработком отдал мошенникам 300 тыс. рублей

Мужчине предложили выгодно вложить деньги

18 ноября 2024, 09:50, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

54-летний рубцовчанин лишился более 300 тыс. рублей, поверив мошенникам. Ему предложили "выгодно вложить деньги". Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мужчине позвонили с незнакомого номера и предложили заработать путем вложения инвестиций. Он поверил звонившему и перевел более 300 тыс. рублей на указанный злоумышленниками счет. Позже потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере". Личности преступников устанавливают.