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18-летний барнаульский повар попал на шоу "Битва шефов"

Молодой человек приготовил для ведущих черные равиоли с начинкой из мраморной говядины, грибную жареху со сметаной и соус демиглас

04 декабря 2023, 12:23, ИА Амител

Фото: телеканала "Пятница"
Фото: телеканала "Пятница"

Повар из Барнаула 18-летний Владислав Тюленев пришел на кастинг в кулинарное шоу "Битва шефов". Об этом сообщает "КП-Алтай" со ссылкой на пресс-службу телеканала "Пятница".

Молодой человек приготовил для ведущих черные равиоли с начинкой из мраморной говядины, грибную жареху со сметаной и соус демиглас. Жюри в лице Константина Ивлева и Рената Агзамова одобрили попытку Тюленева их удивить и взяли в шоу.

Передача с участием барнаульца выйдет уже сегодня, 4 декабря, в 19:00. Если шефы по достоинству оценят его попытку, то он сможет стать членом команды одного из ведущих.

Барнаул

Комментарии 3

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Гость

12:26:36 04-12-2023

Желаем удачи юному соотечественнику!

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Мы

12:45:45 04-12-2023

Будем смотреть и болеть за нашего земляка - сибиряка!!!

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Гость

18:15:32 05-12-2023

Уже выгнали!!!

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