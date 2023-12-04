18-летний барнаульский повар попал на шоу "Битва шефов"
Молодой человек приготовил для ведущих черные равиоли с начинкой из мраморной говядины, грибную жареху со сметаной и соус демиглас
04 декабря 2023, 12:23, ИА Амител
Повар из Барнаула 18-летний Владислав Тюленев пришел на кастинг в кулинарное шоу "Битва шефов". Об этом сообщает "КП-Алтай" со ссылкой на пресс-службу телеканала "Пятница".
Молодой человек приготовил для ведущих черные равиоли с начинкой из мраморной говядины, грибную жареху со сметаной и соус демиглас. Жюри в лице Константина Ивлева и Рената Агзамова одобрили попытку Тюленева их удивить и взяли в шоу.
Передача с участием барнаульца выйдет уже сегодня, 4 декабря, в 19:00. Если шефы по достоинству оценят его попытку, то он сможет стать членом команды одного из ведущих.
12:26:36 04-12-2023
Желаем удачи юному соотечественнику!
12:45:45 04-12-2023
Будем смотреть и болеть за нашего земляка - сибиряка!!!
18:15:32 05-12-2023
Уже выгнали!!!