18-летняя девушка пострадала в ДТП в центре Барнаула

После столкновения с Peugeot автомобиль задел еще две припаркованные машины

18 декабря 2023, 20:01, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

18-летняя девушка пострадала в аварии на проспекте Социалистическом в Барнауле. Как сообщает "Инцидент Барнаул", об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 21-летний водитель за рулем Peugeot 306, двигаясь по улице Анатолия, не уступил дорогу и допустил столкновение с Range Rover под управлением 36-летнего мужчины. В результате последний автомобиль наехал на припаркованные Toyota Corolla и Hyundai Solaris – они были пусты.

В результате травмы получила пассажир Peugeot – 18-летняя девушка. Ей оказали медицинскую помощь в больнице, госпитализация не потребовалась.

Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства инцидента, идет проверка.