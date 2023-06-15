18 приусадебных участков подтопило в Усть-Пристанском районе Алтайского края

Уровень реки Оби в районе Барнаула пока тоже растет

15 июня 2023, 10:00, ИА Амител

Село Усть-Чарыш / Фото: Ольга Астраханцева

Уровень в реке Оби в Усть-Чарышской Пристани продолжает расти, на 08:00 15 июня критическая отметка превышена на 3 сантиметра. Из-за того что главная водная артерия Алтайского края подпирает впадающие в нее реки, в соседних населенных пунктах идет подтопление приусадебных участков, сообщил amic.ru начальник отдела ГО ЧС и мобилизационной работы администрации Усть-Пристанского района Петр Курачев.

"В селе Усть-Чарыш, где протекает Чарыш, подтопило еще шесть приусадебных участков, сейчас всего подтоплено 12. Но угрозы для домов нет, так как в них вода заходит при отметке 640 сантиметров, у нас на данный момент уровень 583. Давит Обь сейчас и на реку Курью, которая протекает в селе Клепиково. Там подтопило шесть участков. Население оповещено, держим ситуацию на контроле", – говорит Петр Курачев.Река Обь в Барнауле за сутки прибавила 5 сантиметров, от критической отметки краевую столицу отделяют 34 сантиметра. Но прогнозы оптимистичные, так как в верховьях в Республике Алтай начался активный спад воды, сообщила ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.

"В Чемале за сутки Катунь упала на 69 сантиметров, а Бия в Кебезени – на 11. У нас в Сростках Бия снизилась на 29 сантиметров. В верховьях Оби, в Фоминском – минус 1 сантиметр. Скоро уровень начнет падать и в районе Барнаула", – говорит гидролог.

Напомним, уровень воды в реках Катунь, Бия и Обь начал расти из-за активного снеготаяния в высокогорьях Республики Алтай на фоне аномальной жары в первых числах июня. Из-за повышения уровня воды в реке Чулышман здесь оказались подтоплены несколько сел. Были эвакуированы более 40 человек, сообщала пресс-служба регионального МЧС. Несколько раз из-за паводка в Республике Алтай перекрывали дороги. В Алтайском крае в поселке Полеводка вода зашла в два дома и на четыре приусадебных участка.