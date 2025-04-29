18 российских туристов пострадали в жестком ДТП с автобусом в Турции

Машина съехала в кювет, перевернулась и врезалась в теплицу

29 апреля 2025, 19:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, всего в салоне было 25 человек – автобус вез их из аэропорта Антальи в отели в городе Сиде. По пути, на бульваре Йорук Мустафа Бея, водитель потерял управление и допустил съезд в кювет, где машина перевернулась и врезалась в теплицу.

Пострадали 18 россиян и водитель. Всех их увезли в местные больницы.

Напомним, что 26 апреля в Барнауле четыре человека пострадали при столкновении автобуса № 35 и автомобиля Toyota RAV4. 58-летнему водителю иномарки, двум пассажирам общественного транспорта оказали помощь на месте, еще одного пассажира отвезли в больницу.