18 российских туристов пострадали в жестком ДТП с автобусом в Турции
Машина съехала в кювет, перевернулась и врезалась в теплицу
29 апреля 2025, 19:00, ИА Амител
Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, всего в салоне было 25 человек – автобус вез их из аэропорта Антальи в отели в городе Сиде. По пути, на бульваре Йорук Мустафа Бея, водитель потерял управление и допустил съезд в кювет, где машина перевернулась и врезалась в теплицу.
Пострадали 18 россиян и водитель. Всех их увезли в местные больницы.
Напомним, что 26 апреля в Барнауле четыре человека пострадали при столкновении автобуса № 35 и автомобиля Toyota RAV4. 58-летнему водителю иномарки, двум пассажирам общественного транспорта оказали помощь на месте, еще одного пассажира отвезли в больницу.
06:45:00 30-04-2025
Помидоров поели!