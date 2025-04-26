В Барнауле при столкновении автобуса и легковушки пострадали четыре человека

ДТП случилось на Малаховском кольце

26 апреля 2025, 12:33, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле четыре человека пострадали при столкновении автобуса № 35 и автомобиля Toyota RAV4, сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую ГАИ.

ДТП случилось 26 апреля около 10:50 на пересечении Малахова и Антона Петрова.

В результате столкновения 58-летнему водителю Toyota и двум пассажирам автобуса оказали медпомощь на месте, еще одного пассажира общественного транспорта увезли в больницу.

"В курсе 22" со ссылкой на краевое МЧС пишет, что всего в автобусе было до 30 пассажиров, в легковушке ехали два человека. Детей среди них нет.

В Бийске 25 апреля пятилетнюю девочку зажало дверьми автобуса, в результате чего она пострадала. Следователи и прокуратура проводят проверки.