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19-летний парень сбил на иномарке лошадь на Алтае

Пострадала девушка

28 июля 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: МВД по Республике Алтай
Фото: МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай 19-летний водитель Toyota Carina сбил лошадь, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 27 июля около 23:50 вблизи села Жана-Аул Кош-Агачского района. Уточняется, что в результате произошедшего с травмами различной тяжести госпитализировали 18-летнюю пассажирку иномарки.

"В ходе разбирательства было установлено, что юноша сел за руль, не имея права управления транспортными средствами", – добавили в ведомстве.

Против парня составили административный материал по статье о езде без прав.

Сейчас правоохранители устанавливают личность владельца лошади. Выжило ли само животное, не уточняется.

ДТП Происшествия Республика Алтай

Комментарии 2

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Гость

14:21:00 28-07-2023

19-летний парень сбил на иномарке лошадь на Алтае Пострадала девушка ))))))))))))))))))))) АМИК, ЖЖЁШЬ)))))))))))

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Гость

14:23:00 28-07-2023

Бедные животные - их всё давят и давят нерадивые гореводители!

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