19-летний парень сбил на иномарке лошадь на Алтае
Пострадала девушка
28 июля 2023, 14:15, ИА Амител
Фото: МВД по Республике Алтай
В Республике Алтай 19-летний водитель Toyota Carina сбил лошадь, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 27 июля около 23:50 вблизи села Жана-Аул Кош-Агачского района. Уточняется, что в результате произошедшего с травмами различной тяжести госпитализировали 18-летнюю пассажирку иномарки.
"В ходе разбирательства было установлено, что юноша сел за руль, не имея права управления транспортными средствами", – добавили в ведомстве.
Против парня составили административный материал по статье о езде без прав.
Сейчас правоохранители устанавливают личность владельца лошади. Выжило ли само животное, не уточняется.
14:21:00 28-07-2023
19-летний парень сбил на иномарке лошадь на Алтае Пострадала девушка ))))))))))))))))))))) АМИК, ЖЖЁШЬ)))))))))))
14:23:00 28-07-2023
Бедные животные - их всё давят и давят нерадивые гореводители!