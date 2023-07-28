19-летний парень сбил на иномарке лошадь на Алтае

Пострадала девушка

28 июля 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай 19-летний водитель Toyota Carina сбил лошадь, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 27 июля около 23:50 вблизи села Жана-Аул Кош-Агачского района. Уточняется, что в результате произошедшего с травмами различной тяжести госпитализировали 18-летнюю пассажирку иномарки.

"В ходе разбирательства было установлено, что юноша сел за руль, не имея права управления транспортными средствами", – добавили в ведомстве.

Против парня составили административный материал по статье о езде без прав.

Сейчас правоохранители устанавливают личность владельца лошади. Выжило ли само животное, не уточняется.