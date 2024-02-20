19-летний водитель "Волги" на большой скорости врезался в дерево на Алтае

Парня госпитализировали

20 февраля 2024, 13:31, ИА Амител

ДТП в Республике Алтай / Фото: 04.мвд.рф

19-летний водитель "Волги" врезался в дерево и получил травмы в Чемальском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

Происшествие случилось 19 февраля около 09:30 на въезде в село Элекмонар: парень не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и угодил в кювет.

В результате аварии сельчанин пострадал, его увезли в больницу, где также взяли кровь на алкоголь. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

16 февраля в Горно-Алтайске пьяный водитель без прав наехал на опору ЛЭП, а также протаранил забор и врезался в стену частного дома.