19-летняя девушка угнала машину у таксиста в Барнауле

Водитель выпивал с угонщицей и оставил ей ключи в салоне

11 мая 2023, 11:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

19-летняя девушка в Барнауле угнала автомобиль у таксиста. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

33-летний водитель вечером познакомился с молодой девушкой, вместе они распивали спиртное. Когда мужчина отошёл в бар, его подруга воспользовалась тем, что ключи остались в замке зажигания.

Заявление в полицию написала владелица машины, которая сдавала её в аренду. Угонщицу нашли. На неё составили протокол за пьяную езду, а также завели дело об угоне.