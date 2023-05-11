19-летняя девушка угнала машину у таксиста в Барнауле
Водитель выпивал с угонщицей и оставил ей ключи в салоне
11 мая 2023, 11:46, ИА Амител
Фото: unsplash.com
19-летняя девушка в Барнауле угнала автомобиль у таксиста. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
33-летний водитель вечером познакомился с молодой девушкой, вместе они распивали спиртное. Когда мужчина отошёл в бар, его подруга воспользовалась тем, что ключи остались в замке зажигания.
Заявление в полицию написала владелица машины, которая сдавала её в аренду. Угонщицу нашли. На неё составили протокол за пьяную езду, а также завели дело об угоне.
12:40:44 11-05-2023
Ну,то,что она пьяная была-надо ещё доказать. А там- "изнасиловать хотел,я сделала вид что согласилась,отправила ухажера за спиртным... и сбежала. Чтобы не догнал-на машине" (Благодарить не надо!)