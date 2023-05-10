НОВОСТИПроисшествия

Барнаулец не смог откупиться от наказания за ДТП, нанёсшее тяжкий вред подростку

Мужчина выехал на перекрёсток, врезался в машину и покинул место происшествия

10 мая 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае осудили мужчину, который устроил ДТП и покинул место происшествия, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошёл утром 21 августа 2022 года в Барнауле. Мужчина, которого ранее лишили водительских прав, сел за руль автомобиля и на перекрёстке врезался в машину, в которой находился  несовершеннолетний пассажир. Подростку был причинён тяжкий вред здоровью.

"Подсудимый скрылся, оставив место происшествия", – рассказали в ведомстве.

В суде родственники подростка просили прекратить уголовное дело в связи с примирением, поскольку подсудимый выплатил компенсацию. 

Суд отклонил просьбу и вынес барнаульцу обвинительный приговор – условное наказание.

ДТП суд

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

12:27:21 11-05-2023

подсудимый выплатил компенсацию --- ну хоть так

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров