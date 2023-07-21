19-летняя россиянка расцарапала лицо полицейскому
Девушку оштрафовали на 20 тысяч рублей
21 июля 2023, 13:29, ИА Амител
Фото: unsplash.com
19-летнюю жительницу Мурманска оштрафовали за нападение на полицейского, пишет "Лента.ру".
9 апреля горожанка поссорилась в квартире с пьяными знакомыми, а после ссоры одна из девушек вызвала полицию с заявлением о пропаже кошелька. Когда правоохранитель приехал для проверки, злоумышленница схватила его за голову и расцарапала лицо.
В итоге ее признали виновной по статье 318 УК РФ и оштрафовали на 20 тысяч рублей.
13:45:29 21-07-2023
Очень гуманно, это ж уголовка - нападение на полицейского.
14:46:10 21-07-2023
Никто не выясняет причину, может он довёл её специально, глумился там, оскорблял...
15:38:36 21-07-2023
Гость (14:46:10 21-07-2023) Никто не выясняет причину, может он довёл её специально, глу... хорошо хоть не посадили
15:19:38 21-07-2023
господи, вот молодежь развлекается. мы такими не были
17:59:11 21-07-2023
кошмар на улице ВАЗов