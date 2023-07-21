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19-летняя россиянка расцарапала лицо полицейскому

Девушку оштрафовали на 20 тысяч рублей

21 июля 2023, 13:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

19-летнюю жительницу Мурманска оштрафовали за нападение на полицейского, пишет "Лента.ру".

9 апреля горожанка поссорилась в квартире с пьяными знакомыми, а после ссоры одна из девушек вызвала полицию с заявлением о пропаже кошелька. Когда правоохранитель приехал для проверки, злоумышленница схватила его за голову и расцарапала лицо.

В итоге ее признали виновной по статье 318 УК РФ и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Происшествия

Комментарии 5

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Гость

13:45:29 21-07-2023

Очень гуманно, это ж уголовка - нападение на полицейского.

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Гость

14:46:10 21-07-2023

Никто не выясняет причину, может он довёл её специально, глумился там, оскорблял...

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гость

15:38:36 21-07-2023

Гость (14:46:10 21-07-2023) Никто не выясняет причину, может он довёл её специально, глу... хорошо хоть не посадили

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Гость

15:19:38 21-07-2023

господи, вот молодежь развлекается. мы такими не были

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Денис

17:59:11 21-07-2023

кошмар на улице ВАЗов

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