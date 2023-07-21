19-летняя россиянка расцарапала лицо полицейскому

Девушку оштрафовали на 20 тысяч рублей

21 июля 2023, 13:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

19-летнюю жительницу Мурманска оштрафовали за нападение на полицейского, пишет "Лента.ру".

9 апреля горожанка поссорилась в квартире с пьяными знакомыми, а после ссоры одна из девушек вызвала полицию с заявлением о пропаже кошелька. Когда правоохранитель приехал для проверки, злоумышленница схватила его за голову и расцарапала лицо.

В итоге ее признали виновной по статье 318 УК РФ и оштрафовали на 20 тысяч рублей.