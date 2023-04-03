19-летняя девушка умерла после вечеринки в новосибирском ночном клубе

В морге сказали, что это была ненасильственная смерть, но родные не верят

03 апреля 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новосибирске 19-летняя тувинка Лилия умерла после вечеринки в ночном клубе, пишет "КП-Новосибирск".

Трагедия случилась в ночь на 1 апреля. Накануне девушка, которая недавно рассталась с парнем, поехала в гости к подруге и они решили пойти в клуб.

"Подруга рассказала, что в клубе они познакомились с парнями, которые угостили их вином. Подруга отказалась, а Лилия выпила два бокала, после этого ей стало плохо. Подруга предложила поехать к ней в квартиру на улице Кирзаводской, переночевать там. В квартире ей было плохо, а утром у Лилии пошла пена изо рта, и она умерла. Сосед подруги вызвал скорую и её увезли в морг в одной ночнушке и плавках", – рассказала тётя погибшей.

Сестра девушки также сообщила, что в морге родственникам сказали: смерть была ненасильственной. Но родные не верят, потому что подруга погибшей им рассказала, что у Лилии было опухшее лицо и кровь из носа, будто кто-то избил. После этого девушка перестала выходить на связь.