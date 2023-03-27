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В Москве тренер по оздоровлению умерла после "повышения иммунитета и омоложения"

Препарат на основе плаценты она купила без назначения врача

27 марта 2023, 15:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Студентка московского медуниверситета Анна Коляда умерла после употребления препарата для повышения иммунитета, сообщает Telegram-канал SHOT.

В соцсетях Анна называла себя health-коучем и специалистом по системному оздоровлению. Препарат она купила без назначения врача. 

"Пятикурсницу Сеченовского университета доставили в реанимацию НИИ Склифосовского с диагнозом "отравление медицинскими препаратами". Врачи боролись за её жизнь, но спасти не смогли. Как позже выяснили полицейские, за несколько дней до госпитализации девушка принимала иммунный препарат на основе плаценты "Лаеннек". Мог ли японский плацентарный препарат стать причиной смерти студентки, в каких дозах она его принимала и зачем, выясняется", – говорится в сообщении.

По словам медиков, некоторые используют препарат с целью омоложения, хотя это небезопасно. Более того, нет достаточной доказательной базы, что препарат имеет "чудодейственные свойства".

Как уточняет Telegram-канал Baza, в реанимацию девушка попала не одна, а вместе со своим молодым человеком.

"Видимо, пара не советовалась с врачами и решила поставить капельницу с "Лаеннеком" без назначения медиков. Однако после приёма что-то пошло не так. 14 марта парню и девушке стало плохо, у них поднялась температура, пару госпитализировали. Там состояние Анны продолжило ухудшаться, 25 марта девушка скончалась в больнице. Мужчина смог выкарабкаться – 20 марта его перевели из реанимации", – говорится в паблике.

Судя по диагнозу, препарат сработал как яд – началась токсикоалергическая реакция и заражение крови. Почему так произошло, будут разбираться следователи.

Комментарии 13

  • ну наконец то и на коучеров управа приходит, жрать плаценту? ну вообще мозгов то нет и не было
    27 марта, Гость   Ответить
  • Вот вам и коуч.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Да, что ни делай- вечно жить не будешь. Надо принимать свою жизнь как есть.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Особенно страшно, что это пятикурсница меда!!! Это ведь хорошо, что сама померла, вперед своих будущих пациентов.
    27 марта, Гость   Ответить
  • У нас в платном медцентре врачи постоянно предлагают эти капельницы для омоложения.
    27 марта, Гость   Ответить
  • А сколько ещё таких коучей ходит. На всех не хватит чудопрепарата.
    27 марта, Гость   Ответить
  • перепись идиотов
    27 марта, Гость   Ответить
  • зачем такой молодой девушке омолаживаться7??
    27 марта, Гость   Ответить
  • 5 курс меда. Зачем ей омоложение понадобилось?
    27 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Видать поизносилась сильно
    27 марта, Гость   Ответить
  • Гость, только хотела сказать.Если с такого возраста начать заниматься омоложением,что тогда дальше делать...И ещё интересно...а что с её парнем не так,что тоже захотел омолодиться?!!!
    27 марта, Гость   Ответить
  • В более свежих новостях пишут, что якобы, девушка приготовила препарат 10 марта, после чего он простоял три дня (!), в нем свернулся белок и развилась инфекция. После чего молодые люди «прокапались». Если раствор разводить за три дня до капельницы, то и от безобидного лекарства коньки отбросить можно...
    27 марта, Гость   Ответить
  • ну хоть никому не навредила...
    27 марта, Гость   Ответить
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