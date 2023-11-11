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19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Рязанской области

Есть пострадавший

11 ноября 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Рязанской области из-за "вмешательства посторонних лиц" с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, сообщила Московская железная дорога.

Инцидент случился 11 ноября в 07:12 по местному времени на перегоне Рыбное – Блокпост. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не повлияла.

Уточняется, что в результате произошедшего "незначительные травмы" получил помощник машиниста, ему вызывали скорую. Угрозы экологии авария не создала.

На место ЧП выехали восстановительные поезда и правоохранители.

чрезвычайное происшествие

Комментарии 2

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Гость

13:05:54 12-11-2023

Странные теракты. Сколько уже поездов пустили под откос в России нехорошие дяди и тети и среди них ни одного пассажирского. Более, чем подозрительно все это.

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Гость

18:38:25 12-11-2023

Диверсия!!!!Пора сажать все руководство РЖД за не обеспечение охраны инфраструктуры.

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