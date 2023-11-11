19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Рязанской области
Есть пострадавший
11 ноября 2023, 14:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Рязанской области из-за "вмешательства посторонних лиц" с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, сообщила Московская железная дорога.
Инцидент случился 11 ноября в 07:12 по местному времени на перегоне Рыбное – Блокпост. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не повлияла.
Уточняется, что в результате произошедшего "незначительные травмы" получил помощник машиниста, ему вызывали скорую. Угрозы экологии авария не создала.
На место ЧП выехали восстановительные поезда и правоохранители.
13:05:54 12-11-2023
Странные теракты. Сколько уже поездов пустили под откос в России нехорошие дяди и тети и среди них ни одного пассажирского. Более, чем подозрительно все это.
18:38:25 12-11-2023
Диверсия!!!!Пора сажать все руководство РЖД за не обеспечение охраны инфраструктуры.