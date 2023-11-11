19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Рязанской области

Есть пострадавший

11 ноября 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Рязанской области из-за "вмешательства посторонних лиц" с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, сообщила Московская железная дорога.

Инцидент случился 11 ноября в 07:12 по местному времени на перегоне Рыбное – Блокпост. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не повлияла.

Уточняется, что в результате произошедшего "незначительные травмы" получил помощник машиниста, ему вызывали скорую. Угрозы экологии авария не создала.

На место ЧП выехали восстановительные поезда и правоохранители.