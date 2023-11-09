На Алтае пьяная женщина уснула на рельсах, а проснулась под поездом
Над сельчанкой проехал грузовой поезд
09 ноября 2023, 16:23, ИА Амител
В Алтайском крае женщина уснула на железнодорожных путях и не заметила, как над ней проехал грузовой поезд, сообщили в УТ МВД по СФО.
Инцидент случился на перегоне между станциями Арбузовка – Дальний. Прибывшие на вызов полицейские пообщались с сельчанкой, которая рассказала, что накануне своего 50-летия ехала с работы, но перепутала станцию и вышла на другой. Идя пешком вдоль железной дороги она распивала спиртное и в какой-то момент присела отдохнуть, но по итогу крепко заснула.
В дальнейшем женщина не отреагировала на сигналы машиниста приближающегося поезда. При экстренном торможении расстояние оказалось недостаточным и состав из 29 остановился над женщиной. Та чудом не пострадала.
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Машинист наверно поседел... Эту шмаару в наркоклинику... Идиотина
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А что там расследовать? Все и так предельно ясно! Или надо бурную деятельность изобразить?
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Голливуду сценарий на заметку