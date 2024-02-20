Эквадор отказался поставлять оружие Украине

Кито не станет отправлять вооружения в страну, которая участвует в вооруженном международном конфликте

20 февраля 2024, 09:00, ИА Амител

Кито отказывается от поставки вооружений Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфельд.

По ее словам, Эквадор не станет отправлять вооружения в страну, которая участвует в вооруженном международном конфликте.

Напомним, что ранее посол России Владимир Спринчан встретился с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа. После беседы он заявил, что Кито отказался от решения поставить российскую технику в США взамен на новое оборудование. Вашингтон хотел получить ее и отдать Киеву – там была техника преимущественно советского образца, которой пользуются и Вооруженные силы Украины.

Отметим, что ранее Россельхознадзор разрешил ввозить в Россию бананы из Эквадора. Право получают пять эквадорских компаний, которые ранее не прошли требования безопасности – они будут работать над проблемами.