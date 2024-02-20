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Эквадор отказался поставлять оружие Украине

Кито не станет отправлять вооружения в страну, которая участвует в вооруженном международном конфликте

20 февраля 2024, 09:00, ИА Амител

Кито отказывается от поставки вооружений Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфельд.

По ее словам, Эквадор не станет отправлять вооружения в страну, которая участвует в вооруженном международном конфликте.

Напомним, что ранее посол России Владимир Спринчан встретился с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа. После беседы он заявил, что Кито отказался от решения поставить российскую технику в США взамен на новое оборудование. Вашингтон хотел получить ее и отдать Киеву – там была техника преимущественно советского образца, которой пользуются и Вооруженные силы Украины.

Отметим, что ранее Россельхознадзор разрешил ввозить в Россию бананы из Эквадора. Право получают пять эквадорских компаний, которые ранее не прошли требования безопасности – они будут работать над проблемами.

Политика

Комментарии 16

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Гость

09:04:44 20-02-2024

Молодец Эквадор!

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Гость

09:06:10 20-02-2024

ой, а что случилось? бананья гнить начали?

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Гость

09:06:36 20-02-2024

Вот и причина заразных бананов ?

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Гость

09:08:54 20-02-2024

Эквадор отказался,хоть гегемон и давил.Интересно, в отношении этой страны санкции введут.В рамках свободы и демократии.

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Гость

09:14:32 20-02-2024

Бизнес, ничего личного.

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Гость

09:39:03 20-02-2024

Гость (09:14:32 20-02-2024) Бизнес, ничего личного.... А санкции-это антибизнес.Их объявляет лично дядя сэм и заставляет других их исполнять, то есть подчиняться его воле.Многие баранчики согласно блекают себе в ущерб.А эквадорцы молодцы.

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Гость

09:30:29 20-02-2024

Не испугался гегемона. Хотя Ассанджа до этого выдал, тогда испугался. А сейчас осмелел. Неужели чувствует, что гегемон слабеет

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Гость

09:32:03 20-02-2024

Вы понимаете о каких мизерных объёмах идёт речь? Там старой советской, и, тем более, российской техники кот наплакал... Почитайте про вооружение и оснащённость армии Эквадора- там такая пестрота из разных производителей вооружений, от Израиля до Ю. Кореи, от СССР до Бразилии! Им будет дешевле её списать и порезать на металл, чем отправлять на Украину.

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Гость

09:53:32 20-02-2024

Не прогнулись под пиндосами как цывилизованная европка,начиная с акушерки и ливерной колбасы.

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Гость

09:58:19 20-02-2024

Гость (09:32:03 20-02-2024) Вы понимаете о каких мизерных объёмах идёт речь? Там старой ... Вот именно.А пиндосы всё равно заставляли.Ну, тупы-ы-е-е-е...

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Гость

09:53:43 20-02-2024

И бананы перестали сразу болеть, какая милота.

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горожанка

10:18:35 20-02-2024

Правильный выбор. Другим странам тоже пора задуматься о том, чтобы прекратить поставлять украине вооружение, не продлевайте её агонию

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ууу

12:13:27 20-02-2024

Вот что творят ЧУДО-бананы

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Гость

12:41:19 20-02-2024

Еще интересно, что США ведь легко могли компенсировать Эквадору затраты по бананам, но вариант не прошел. Гегемон мог просто начать закупать бананы. Почему то не стал. Или гегемон уже не такой богатый, или Эквадор взвесил и решил деньги от гегемона пока не брать, лучше переждать

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Эрг Ноор

13:12:59 20-02-2024

Надеюсь муха горбатка тоже присутствовала на совещании.Ей же надо понимать коньюктуру дня,когда заражать ,а когда нет).Но я уверен наш президент прочитал ей лекцию о положении дел.

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Гость

08:44:08 21-02-2024

Эрг Ноор (13:12:59 20-02-2024) Надеюсь муха горбатка тоже присутствовала на совещании.Ей же... Муха-муха цокотуха... Вы видели, как дозревают бананы, которые, вообще-то, через окиян везут ещё зелёными? Я вот видел, была такая в Барнауле контора, "Краснотал", торговавшая бананами... так вот- бананы сгружают в специальную камеру и пущщают туда газы, углекислые. От сих газов бананьи начинают интенсиво желтеть, создавая иллюзию молочной спелости. Что-то подсказывет мне, что в течение этого процесса на бананах происходит геноцид всякой мерзкой пакости типа мух и пауков... Но я, конечно, могу и ошибаться в таком тонком вопросе, как политика кнута и банана.

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