Эквадор отказался поставлять оружие Украине
Кито не станет отправлять вооружения в страну, которая участвует в вооруженном международном конфликте
20 февраля 2024, 09:00, ИА Амител
Кито отказывается от поставки вооружений Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфельд.
По ее словам, Эквадор не станет отправлять вооружения в страну, которая участвует в вооруженном международном конфликте.
Напомним, что ранее посол России Владимир Спринчан встретился с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа. После беседы он заявил, что Кито отказался от решения поставить российскую технику в США взамен на новое оборудование. Вашингтон хотел получить ее и отдать Киеву – там была техника преимущественно советского образца, которой пользуются и Вооруженные силы Украины.
Отметим, что ранее Россельхознадзор разрешил ввозить в Россию бананы из Эквадора. Право получают пять эквадорских компаний, которые ранее не прошли требования безопасности – они будут работать над проблемами.
09:04:44 20-02-2024
Молодец Эквадор!
09:06:10 20-02-2024
ой, а что случилось? бананья гнить начали?
09:06:36 20-02-2024
Вот и причина заразных бананов ?
09:08:54 20-02-2024
Эквадор отказался,хоть гегемон и давил.Интересно, в отношении этой страны санкции введут.В рамках свободы и демократии.
09:14:32 20-02-2024
Бизнес, ничего личного.
09:39:03 20-02-2024
Гость (09:14:32 20-02-2024) Бизнес, ничего личного.... А санкции-это антибизнес.Их объявляет лично дядя сэм и заставляет других их исполнять, то есть подчиняться его воле.Многие баранчики согласно блекают себе в ущерб.А эквадорцы молодцы.
09:30:29 20-02-2024
Не испугался гегемона. Хотя Ассанджа до этого выдал, тогда испугался. А сейчас осмелел. Неужели чувствует, что гегемон слабеет
09:32:03 20-02-2024
Вы понимаете о каких мизерных объёмах идёт речь? Там старой советской, и, тем более, российской техники кот наплакал... Почитайте про вооружение и оснащённость армии Эквадора- там такая пестрота из разных производителей вооружений, от Израиля до Ю. Кореи, от СССР до Бразилии! Им будет дешевле её списать и порезать на металл, чем отправлять на Украину.
09:53:32 20-02-2024
Не прогнулись под пиндосами как цывилизованная европка,начиная с акушерки и ливерной колбасы.
09:58:19 20-02-2024
Гость (09:32:03 20-02-2024) Вы понимаете о каких мизерных объёмах идёт речь? Там старой ... Вот именно.А пиндосы всё равно заставляли.Ну, тупы-ы-е-е-е...
09:53:43 20-02-2024
И бананы перестали сразу болеть, какая милота.
10:18:35 20-02-2024
Правильный выбор. Другим странам тоже пора задуматься о том, чтобы прекратить поставлять украине вооружение, не продлевайте её агонию
12:13:27 20-02-2024
Вот что творят ЧУДО-бананы
12:41:19 20-02-2024
Еще интересно, что США ведь легко могли компенсировать Эквадору затраты по бананам, но вариант не прошел. Гегемон мог просто начать закупать бананы. Почему то не стал. Или гегемон уже не такой богатый, или Эквадор взвесил и решил деньги от гегемона пока не брать, лучше переждать
13:12:59 20-02-2024
Надеюсь муха горбатка тоже присутствовала на совещании.Ей же надо понимать коньюктуру дня,когда заражать ,а когда нет).Но я уверен наш президент прочитал ей лекцию о положении дел.
08:44:08 21-02-2024
Эрг Ноор (13:12:59 20-02-2024) Надеюсь муха горбатка тоже присутствовала на совещании.Ей же... Муха-муха цокотуха... Вы видели, как дозревают бананы, которые, вообще-то, через окиян везут ещё зелёными? Я вот видел, была такая в Барнауле контора, "Краснотал", торговавшая бананами... так вот- бананы сгружают в специальную камеру и пущщают туда газы, углекислые. От сих газов бананьи начинают интенсиво желтеть, создавая иллюзию молочной спелости. Что-то подсказывет мне, что в течение этого процесса на бананах происходит геноцид всякой мерзкой пакости типа мух и пауков... Но я, конечно, могу и ошибаться в таком тонком вопросе, как политика кнута и банана.