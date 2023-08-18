2 тысячи человек эвакуировали из башни в "Москва-Сити" из-за ложного звонка о дроне

Прибывшие на место спасатели осмотрели территорию и не нашли никаких подтверждений происшествию

18 августа 2023, 17:46, ИА Амител

Фото: amic.ru

2 тысячи человек эвакуировали из одной из башен "Москвы-Сити" из-за ложного сообщения о "прилете беспилотника". Очевидец рассказал amic.ru, что в здании внезапно сработала тревога. Через некоторое время людей стали запускать обратно.

Как сообщает Telegram-канал Baza, из башни А вывели 2 тысячи человек. Неизвестные уведомили администрацию комплекса об ударе беспилотника.

Как сообщает телеканал "360", прибывшие на место спасатели осмотрели территорию и не нашли никаких подтверждений происшествию. Звонок оказался ложным.

Отметим, что незадолго до этого в ряде Telegram-каналов распространился фейк о том, что в Серпухове в небе заметили беспилотник. РИА Новости со ссылкой на местные власти сообщило, что никаких заявлений от местных жителей не поступало, а информация не подтвердилась.

Напомним, что настоящая попытки атаки беспилотника на Москву произошла утром 18 августа. Как сообщало Минобороны РФ, траекторию полета дрона удалось отклонить средствами ПВО — он упал на нежилое здание. Пострадавших в инциденте нет.